Неучасть в дебатах буде порушенням закону України, - глава КВУ

Від кожного з претендентів на булаву глави держави виборці повинні отримати відповіді на ключові для країни питання.

Якщо претенденти на посаду президента на наступні п'ять років Володимир Зеленський або Петро Порошенко відмовляться від участі в теледебатах перед другим туром виборів, вони порушать закон.

"Хочу нагадати, що норма про дебатах передбачена чинним законом про вибори, і неучасть у дебатах буде порушенням виборчого законодавства", - заявив глава Комітету виборців України Олексій Кошель в інтерв'ю ZIK.

За словами Кошеля, зараз важлива не міра відповідальності за таке порушення, а то, що суспільство повинно побачити дискусію між кандидатами.

"Навіть не дискусію, а відповіді на ключові питання. Це вкрай важливо, тому що за цими ключовими питаннями ми будемо далі оцінювати роботу обраного президента - сто днів, півроку, рік. Це повинно стати ключовим етапом кампанії напередодні другого туру", - вважає він .