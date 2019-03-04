Неучасть в дебатах буде порушенням закону України, - глава КВУ
Якщо претенденти на посаду президента на наступні п'ять років Володимир Зеленський або Петро Порошенко відмовляться від участі в теледебатах перед другим туром виборів, вони порушать закон.
"Хочу нагадати, що норма про дебатах передбачена чинним законом про вибори, і неучасть у дебатах буде порушенням виборчого законодавства", - заявив глава Комітету виборців України Олексій Кошель в інтерв'ю ZIK.
За словами Кошеля, зараз важлива не міра відповідальності за таке порушення, а то, що суспільство повинно побачити дискусію між кандидатами.
"Навіть не дискусію, а відповіді на ключові питання. Це вкрай важливо, тому що за цими ключовими питаннями ми будемо далі оцінювати роботу обраного президента - сто днів, півроку, рік. Це повинно стати ключовим етапом кампанії напередодні другого туру", - вважає він .
Глава КВУ зазначив, що "питання навіть не в тому, що він (Зеленський) телеперсонаж", а в тому, що виборці можуть тільки здогадуватися, яке у нього бачення головних засад зовнішньої і внутрішньої політики, стратегії повернення окупованих територій, припинення війни, пріоритетності реформ і так далі.
"Тобто те, що заявляють його радники і піар-фахівці, це може бути їхня приватна позиція, але сам кандидат не сказав ні слова", - підкреслив Кошель.
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