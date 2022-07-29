CУСПІЛЬСТВО НОВИНИросійська армія зазнає невдач у багатьох напрямках на полі бою в Україні, що може підштовхнути президента рф путіна до чергової зміни стратегії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Невдачі в Україні можуть підштовхнути путіна до зміни стратегії – міноборони Британії
На даний момент росіяни зазнають невдач на полі бою на багатьох напрямках... путінські плани A, Б і В провалилися, і він може перейти до плану Г
Фото: ria.ru
Про це в інтерв’ю Sky News заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.
"На даний момент росіяни зазнають невдач на полі бою на багатьох напрямках... путінські плани A, Б і В провалилися, і він може перейти до плану Г", - сказав він.
За словами британського міністра, путін ігнорує будь-яку логіку, тому дуже складно розраховувати на успіхи в переговорному процесі з ним.
Воллес також назвав благородною місією бажання британських громадян воювати на стороні України в якості добровольців.
"В Україну вторглася фашистська держава – про це свідчить і поведінка президента путіна, і депортація 2,5 мільйонів українців до росії, яким довелося пройти через фільтраційні табори, і військові злочини, такі як зґвалтування і вбивства цивільних ракетами. Це неприйнятно", - зазначив міністр.
Як повідомлялося, раніше обидва кандидати на посаду прем’єр-міністра Великої Британії під час дебатів пообіцяли непохитну підтримку України в її боротьбі з російським агресором.
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