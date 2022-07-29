Невдачі в Україні можуть підштовхнути путіна до зміни стратегії – міноборони Британії

На даний момент росіяни зазнають невдач на полі бою на багатьох напрямках... путінські плани A, Б і В провалилися, і він може перейти до плану Г

російська армія зазнає невдач у багатьох напрямках на полі бою в Україні, що може підштовхнути президента рф путіна до чергової зміни стратегії.

Про це в інтерв’ю Sky News заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

"На даний момент росіяни зазнають невдач на полі бою на багатьох напрямках... путінські плани A, Б і В провалилися, і він може перейти до плану Г", - сказав він.

За словами британського міністра, путін ігнорує будь-яку логіку, тому дуже складно розраховувати на успіхи в переговорному процесі з ним.

Воллес також назвав благородною місією бажання британських громадян воювати на стороні України в якості добровольців.

"В Україну вторглася фашистська держава – про це свідчить і поведінка президента путіна, і депортація 2,5 мільйонів українців до росії, яким довелося пройти через фільтраційні табори, і військові злочини, такі як зґвалтування і вбивства цивільних ракетами. Це неприйнятно", - зазначив міністр.

Як повідомлялося, раніше обидва кандидати на посаду прем’єр-міністра Великої Британії під час дебатів пообіцяли непохитну підтримку України в її боротьбі з російським агресором.