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Невдоволення щодо вищого військового керівництва рф зростає – розвідка Британії

15 липня 2023, 12:53
Невдоволення щодо вищого військового керівництва рф зростає – розвідка Британії
Сергій Шойгу. Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Це становитиме все більшу загрозу для Шойгу.

Звернення командувача 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу ЗС рф Івана Попова свідчить про зростання невдоволення щодо вищого військового керівництва рф, яке ставатиме все більшою загрозою для міністра оборони рф Сергія Шойгу та начальника Генштабу рф Валерія Герасимова.

Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

У звіті зазначається, що скарги Попова багато в чому перегукуються зі скаргами ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Прігожина.

За даними розвідників, росія регулярно звільняла командирів з початку вторгнення в Україну, але усунення генерал-майора 58-ї загальновійськової армії Івана Попова є примітним, оскільки "очевидно", що його було звільнено через висловлення невдоволення, а не через "погану роботу".

У середу, 12 липня, Попов заявив, що його усунули від командування після того, як він "на найвищому рівні" висловив претензії та позначив усі проблемні питання армії рф.

На відео, опублікуваному депутатом і членом комітету з оборони в Держдумі Андрієм Гурульовим, Попов різко висловився про керівництво Міноборони рф, яке він звинуватив у тому, що воно "ударило з тилу, зрадливо і підло обезголовивши [58-му] армію у найважчий і найнапруженіший момент".

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