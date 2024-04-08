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Невідомі атакували посольство рф у Литві

08 квітня 2024, 11:55
Невідомі атакували посольство рф у Литві
фото: sputniknews.lt
Внаслідок атаки суттєво пошкоджені стіни посольства.

Департамент поліції Литви повідомляє, що другу ніч поспіль до будівлі російського посольства було кинуто пляшки із запальною сумішшю.

Про це повідомляє низка російських ЗМІ.

Перший інцидент стався 7 квітня, о 2.15 год. За даними поліції, у Вільнюсі на вул. Героїв України, невстановлена особа кинула до будівлі посольства пляшку із запальною сумішшю та пошкодила стіну.

Вдруге пляшку було кинуто 8 квітня, о 2.46 год. Невстановлена особа знову кинула до будівлі посольства пляшку із запальною сумішшю та пошкодила стіну.
 

Наразі проводиться оцінка збитків, завданих будівлі посольства. Представник поліцейського департаменту Литви повідомив, що підозрюваних поки що не встановлено, але інцидент був зафіксований камерами відеоспостереження. Розпочато досудове розслідування за статтею Кримінального кодексу про псування майна у суспільно небезпечний спосіб.

Литвавійна в Україніросія окупантипосольство рф

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