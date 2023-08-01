Невідомі безпілотники знову атакували бізнес-центр у москві

Безпілотники влучили у ту ж саму будівлю в "москва-Сіті", що й кілька днів тому.

Вночі 1 серпня безпілотники атакували столицю росії москву, один із них влучив у бізнес-центр "москва-Сіті".

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Відомо, що столицю рф атакували кілька безпілотників і щонайменше один долетів до тієї ж вежі в"москва-Сіті", що й минулого разу. Пошкоджено фасад на рівні 21 поверху. Екстрені служби працюють на місці події.

Тим часом, Telegram-канали публікують відео, на яких зафіксовано момент влучання безпілотника у бізнес-центр.

Повідомляється, що після вибуху біля "москви-Сіті" піднявся дим, у будівлі вибите скло.

російські ЗМІ також повідомляють про звуки вибухів у підмосковних населених пунктах Кубінка та Одінцово. Точні наслідки вибухів у москві та її околицях наразі встановлюються.

Нагадаємо, у ніч проти неділі, 30 липня, російську столицю москву знову атакували невідомі БПЛА.