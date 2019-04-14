Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Невідомі викрали людину у Святошинському районі Києва

По Києву оголошено план "Перехоплення"
У неділю, 14 квітня, у Святошинському районі Києва викрали людину. Двоє зловмисників заштовхали її в авто й повезли в невідомому напрямку
Невідомі викрали людину у Святошинському районі Києва Фото: unian.net

По Києву оголошено план "Перехоплення", повідомляє Інформатор.

За інформацією джерел видання, розшукують седан Lexus чорного кольору з номерами СА0091АО.

Раніше у квітні в Києві влаштували викрадення людини задля соціального експерименту.

Нагадуємо, що на Київщині екс-СБУшник із ОРДО організував викрадення підприємця.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 04 2019 21:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Історія ветерана АТО, який робить спини українців здоровішими

Історія ветерана АТО, який робить спини українців здоровішими

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.