CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ неділю, 14 квітня, у Святошинському районі Києва викрали людину. Двоє зловмисників заштовхали її в авто й повезли в невідомому напрямкуПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Невідомі викрали людину у Святошинському районі Києва
По Києву оголошено план "Перехоплення"
Фото: unian.net
По Києву оголошено план "Перехоплення", повідомляє Інформатор.
За інформацією джерел видання, розшукують седан Lexus чорного кольору з номерами СА0091АО.
Раніше у квітні в Києві влаштували викрадення людини задля соціального експерименту.
Нагадуємо, що на Київщині екс-СБУшник із ОРДО організував викрадення підприємця.
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14 04 2019 21:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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