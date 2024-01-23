Невпинні "м’ясні штурми" росії виснажують ЗСУ, ще й перевершують укомплектованість і озброєння – CNN
Все ще в українських руках, але він з трьох боків оточений російськими військами та гарматами.
Про це йдеться в статті американського телеканалу CNN.
Розгромлене росіянами, саме місто не впізнати: бетонні каркаси позначають колись найвищі будинки міста, ніби плаваючи серед невеликих пагорбів уламків. Хрест на міській церкві, зігнутий вдвічі від вибуху, звинувачливо вказує на російські атаки.
Серед руїн відбуваються зіткнення російських і українських військ, за якими полюють безпілотники та іноді танки. Втрати значні з обох сторін, але особливо серед російських нападників, які кидають хвилю за хвилею на захисників, які закріпилися.
"М’ясні штурми" - так описав для CNN ці атаки український снайпер "Бес". Його позивний українською означає демон, а сцена, яку він розповідає, пекельна.
"Мертві солдати просто лежать там замерзлі", – сказав офіцер групи спецназу "Омега" з будинку в кількох милях за лінією фронту в Донецькій області на сході України.
"Їх ніхто не евакуює, ніхто їх не забирає. Таке відчуття, що у людей немає конкретного завдання, вони просто йдуть і вмирають", – додав він.
Командир українського загону безпілотної розвідки в місті "Терен", сказав, що навіть якщо за день ми можемо знищити безпілотниками від 40 до 70 військовослужбовців, наступного дня вони відновлюють свої сили і продовжують атакувати.
За його словами, за 18 місяців боїв навколо міста його пілоти зі 110-ї механізованої бригади вбили щонайменше 1500 росіян. Проте вони продовжують атакувати.
Втрати українців — це сувора таємниця, але битва перетворилася на виснажливий клопіт, відповідаючи, здавалося б, хаотичним атакам росії проти обмежених, але рішучих ресурсів і живої сили українців.
Під час несподіваної поїздки до Авдіївки наприкінці грудня президент України Володимир Зеленський назвав битву за місто "нападом", додавши, що битва може багато в чому визначати загальний хід війни".
Українські лідери, схоже, усвідомлюють критику навколо оборони Бахмута, але подальшого падіння, у 2023 році, визнаючи очевидну напругу між утриманням місць, які не мають великого стратегічного значення, та захистом життя солдатів.
"Для нас дорогий кожен клаптик нашої землі", — сказав головнокомандувач армії Валерій Залужний, але в Авдіївці «е потрібно робити нічого, що віддалено нагадує шоу.
Проте життя ЗСУ залежать від зброї та зброї.
У крижаний січневий ранок, коли ртутний стовпчик стояв на холостому ходу при температурі -22 градуси за Цельсієм, журналісти CNN спостерігали, як інша команда спецпідрозділу "Омега" мчить до своєї вогневої позиції навколо Авдіївки.
Поспішаючи встановити свою ракетну установку радянських часів – прикріплену до задньої частини американського пікапа – один із чоловіків клацнув перемикачем, щоб дати залп. Послідували клацання та прокльони. Заморожені ракети не вистрілили.
Покладаючись на комплект, який у них є, а не на західне обладнання, якого вони прагнуть, вони знають, що кожен втрачений шанс вогонь у відповідь росіянам може коштувати життя українцям.
Кілька днів по тому вантажівка з постачанням продирала багнюку поля навколо сусіднього міста Мар’їнка, доставляючи такі необхідні снаряди до гарматної позиції.
Але гармата – гаубиця M777, поставлена США – безшумна більшу частину дня, розрахована приблизно на 20 снарядів на день, 30 у "хороший день", сказали артилеристи. Минулого літа, підтримуючи невдалий контрнаступ України, команда гармати випустила щонайменше вдвічі більше іноземних снарядів, багато американського виробництва, по росіянах, вони сказали.
А на артилерійській позиції за 90 хвилин на північ від Авдіївки, поблизу міста Бахмут, яку відвідало CNN, відсік боєприпасів гаубиці "Паладин", поставленої США, був просто порожній. У екіпажу взагалі не було снарядів для стрільби.
Пізніше того дня було доставлено чотири снаряди, але нічого такого, що могло б сильно зашкодити росіянам: це були лише димові снаряди.
"Кожен снаряд, який підходить для "Паладина", який ми використовуємо. Це краще, ніж без снарядів, - сказав командир гармати "Скиба".
"10 до 1 – це різниця між постачаннями російської та української артилерії", сказав CNN командир артилерії 93-ї механізованої бригади України.
"Вони використовують старі радянські системи, але радянські системи все ще можуть вбивати", - сказав Корсар
Однак підтримка України з боку США – включно з такими необхідними снарядами – більше не здається гарантованою. Майбутні пакети допомоги все ще загрузли в сварках на Капітолійському пагорбі, а привид можливого неприхильності до допомоги Україні Трампа на горизонті додає ще більше невизначеності.
Цього місяця речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі прямо сказав: "Допомога, яку ми надали, зараз припинилася. Атаки, які здійснюють росіяни, тільки посилюються".
Наконечник списа під час минулорічного злощасного українського контрнаступу, бойова машина "Бредлі", подарована Україні США і призначена для підтримки піхоти, зміцнює свою репутацію, притупляючи хвилі російських атак.
"Без "Бредлі" "сумніваюся, що ми б тут спілкувалися з вами", - розповів командир екіпажу «Барбі» CNN із-за лінії фронту в Авдіївці.
"Автомобіль важкий і нічого не боїться", - додав він.
На відео, наданому CNN іншим підрозділом Бредлі 47-ї механізованої бригади, екіпаж, навчений у США, бореться з російським танком Т-90 – одним із найпотужніших у московській армії. Їхній вогонь виводить танк з ладу, його башта обертається неконтрольовано, перш ніж вибухаючий дрон врізається в його борт.
Але "Бредлі" американського виробництва є в обмеженій кількості на фронті.
Близько 200 Bradley були обіцяні США, і десятки були пошкоджені та знищені в бою. Деякі з них, ймовірно, будуть відремонтовані та відправлені назад на передову.
Українські екіпажі, хоч і шанувальники потужності Bradley, також критикували його здатність витримати сувору українську зиму та стан деяких старих транспортних засобів, які постачають із США.
Відсутність вогневої потужності України порівняно з противником – поширена тема на передовій. Командир розташованого неподалік підрозділу безпілотної розвідки "Терен" прямо заявив, що в України недостатньо зброї та техніки, щоб перемогти росію.
За його словами, українці змушені бути кращими пілотами та винахідливішими з обмеженими ресурсами.
"На початку війни їхня перевага в безпілотниках була в 10 разів більшою, ніж наша. На даний момент я вважаю, що ми гідний суперник у форматі дронів. Ми покриваємо небо цілодобово" - додав він.
Спостерігаючи за полюванням на російських військ з командного пункту підрозділу, CNN побачив кілька безпілотників його підрозділу, які оберталися навколо однієї російської нори.
Потужні камери на одному безпілотнику зафіксували, як двоє російських солдатів відчайдушно націлюються на дрон-самогубець, дим від їхніх гвинтівок і сигарет вилітає в холодне повітря. Український безпілотник пікірує у вузький бліндаж позаду них і вибухає.
CNN не знає про долю цих чоловіків, але пілоти безпілотників у цьому районі повідомили CNN, що вони навряд чи вижили, враховуючи кількість безпілотників, які працюють у цьому районі.