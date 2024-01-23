Невпинні "м’ясні штурми" росії виснажують ЗСУ, ще й перевершують укомплектованість і озброєння – CNN

Фронтове маленьке містечко Авдіївка стало епіцентром війни в Україні.

Все ще в українських руках, але він з трьох боків оточений російськими військами та гарматами.

Про це йдеться в статті американського телеканалу CNN.

Розгромлене росіянами, саме місто не впізнати: бетонні каркаси позначають колись найвищі будинки міста, ніби плаваючи серед невеликих пагорбів уламків. Хрест на міській церкві﻿, зігнутий вдвічі від вибуху, звинувачливо вказує на російські атаки.

Серед руїн відбуваються зіткнення російських і українських військ, за якими полюють безпілотники та іноді танки. Втрати значні з обох сторін, але особливо серед російських нападників, які кидають хвилю за хвилею на захисників, які закріпилися.

"М’ясні штурми" - так описав для CNN ці атаки український снайпер "Бес". Його позивний українською означає демон, а сцена, яку він розповідає, пекельна.

"Мертві солдати просто лежать там замерзлі", – сказав офіцер групи спецназу "Омега" з будинку в кількох милях за лінією фронту в Донецькій області на сході України.

"Їх ніхто не евакуює, ніхто їх не забирає. Таке відчуття, що у людей немає конкретного завдання, вони просто йдуть і вмирають", – додав він.

Командир українського загону безпілотної розвідки в місті "Терен", сказав, що навіть якщо за день ми можемо знищити безпілотниками від 40 до 70 військовослужбовців, наступного дня вони відновлюють свої сили і продовжують атакувати.

За його словами, за 18 місяців боїв навколо міста його пілоти зі 110-ї механізованої бригади вбили щонайменше 1500 росіян. Проте вони продовжують атакувати.

Втрати українців — це сувора таємниця, але битва перетворилася на виснажливий клопіт, відповідаючи, здавалося б, хаотичним атакам росії проти обмежених, але рішучих ресурсів і живої сили українців.

Під час несподіваної поїздки до Авдіївки наприкінці грудня президент України Володимир Зеленський назвав битву за місто "нападом", додавши, що битва може багато в чому визначати загальний хід війни".

Українські лідери, схоже, усвідомлюють критику навколо оборони Бахмута, але подальшого падіння, у 2023 році, визнаючи очевидну напругу між утриманням місць, які не мають великого стратегічного значення, та захистом життя солдатів.

"Для нас дорогий кожен клаптик нашої землі", — сказав головнокомандувач армії Валерій Залужний, але в Авдіївці «е потрібно робити нічого, що віддалено нагадує шоу.

Проте життя ЗСУ залежать від зброї та зброї.

У крижаний січневий ранок, коли ртутний стовпчик стояв на холостому ходу при температурі -22 градуси за Цельсієм, журналісти CNN спостерігали, як інша команда спецпідрозділу "Омега" мчить до своєї вогневої позиції навколо Авдіївки.

Поспішаючи встановити свою ракетну установку радянських часів – прикріплену до задньої частини американського пікапа – один із чоловіків клацнув перемикачем, щоб дати залп. Послідували клацання та прокльони. Заморожені ракети не вистрілили.

Покладаючись на комплект, який у них є, а не на західне обладнання, якого вони прагнуть, вони знають, що кожен втрачений шанс вогонь у відповідь росіянам може коштувати життя українцям.

Кілька днів по тому вантажівка з постачанням продирала багнюку поля навколо сусіднього міста Мар’їнка, доставляючи такі необхідні снаряди до гарматної позиції.

Але гармата – гаубиця M777, поставлена США – безшумна більшу частину дня, розрахована приблизно на 20 снарядів на день, 30 у "хороший день", сказали артилеристи. Минулого літа, підтримуючи невдалий контрнаступ України, команда гармати випустила щонайменше вдвічі більше іноземних снарядів, багато американського виробництва, по росіянах, вони сказали.

А на артилерійській позиції за 90 хвилин на північ від Авдіївки, поблизу міста Бахмут, яку відвідало CNN, відсік боєприпасів гаубиці "Паладин", поставленої США, був просто порожній. У екіпажу взагалі не було снарядів для стрільби.

Пізніше того дня було доставлено чотири снаряди, але нічого такого, що могло б сильно зашкодити росіянам: це були лише димові снаряди.

"Кожен снаряд, який підходить для "Паладина", який ми використовуємо. Це краще, ніж без снарядів, - сказав командир гармати "Скиба".

"10 до 1 – це різниця між постачаннями російської та української артилерії", сказав CNN командир артилерії 93-ї механізованої бригади України.

"Вони використовують старі радянські системи, але радянські системи все ще можуть вбивати", - сказав Корсар

Однак підтримка України з боку США – включно з такими необхідними снарядами – більше не здається гарантованою. Майбутні пакети допомоги все ще загрузли в сварках на Капітолійському пагорбі, а привид можливого неприхильності до допомоги Україні Трампа на горизонті додає ще більше невизначеності.

Цього місяця речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі прямо сказав: "Допомога, яку ми надали, зараз припинилася. Атаки, які здійснюють росіяни, тільки посилюються".

Наконечник списа під час минулорічного злощасного українського контрнаступу, бойова машина "Бредлі", подарована Україні США і призначена для підтримки піхоти, зміцнює свою репутацію, притупляючи хвилі російських атак.

"Без "Бредлі" "сумніваюся, що ми б тут спілкувалися з вами", - розповів командир екіпажу «Барбі» CNN із-за лінії фронту в Авдіївці.

"Автомобіль важкий і нічого не боїться", - додав він.

На відео, наданому CNN іншим підрозділом Бредлі 47-ї механізованої бригади, екіпаж, навчений у США, бореться з російським танком Т-90 – одним із найпотужніших у московській армії. Їхній вогонь виводить танк з ладу, його башта обертається неконтрольовано, перш ніж вибухаючий дрон врізається в його борт.

Але "Бредлі" американського виробництва є в обмеженій кількості на фронті.

Близько 200 Bradley були обіцяні США, і десятки були пошкоджені та знищені в бою. Деякі з них, ймовірно, будуть відремонтовані та відправлені назад на передову.

Українські екіпажі, хоч і шанувальники потужності Bradley, також критикували його здатність витримати сувору українську зиму та стан деяких старих транспортних засобів, які постачають із США.

Відсутність вогневої потужності України порівняно з противником – поширена тема на передовій. Командир розташованого неподалік підрозділу безпілотної розвідки "Терен" прямо заявив, що в України недостатньо зброї та техніки, щоб перемогти росію.

За його словами, українці змушені бути кращими пілотами та винахідливішими з обмеженими ресурсами.

"На початку війни їхня перевага в безпілотниках була в 10 разів більшою, ніж наша. На даний момент я вважаю, що ми гідний суперник у форматі дронів. Ми покриваємо небо цілодобово" - додав він.

Спостерігаючи за полюванням на російських військ з командного пункту підрозділу, CNN побачив кілька безпілотників його підрозділу, які оберталися навколо однієї російської нори.

Потужні камери на одному безпілотнику зафіксували, як двоє російських солдатів відчайдушно націлюються на дрон-самогубець, дим від їхніх гвинтівок і сигарет вилітає в холодне повітря. Український безпілотник пікірує у вузький бліндаж позаду них і вибухає.

CNN не знає про долю цих чоловіків, але пілоти безпілотників у цьому районі повідомили CNN, що вони навряд чи вижили, враховуючи кількість безпілотників, які працюють у цьому районі.