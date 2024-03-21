Невизначений мирний план Трампа кидає тінь на Україну – The Washington Post

Мирний план екс президента Трампа цілком може спровокувати подальше кровопролиття в Україні.

Про це пише американська газета The Washington Post.

Наразі Дональд не займає жодної виборної посади, проте його нечітка позиція щодо України вже відчувається.

Союзники екс президента блокують допомогу Україні в Конгресі протягом кількох місяців, що призводить до глибокої нестачі боєприпасів для ведення війни проти росії.

Також є ознаки того, що цей глухий кут з допомогою США незабаром закінчиться.

Проте, що станеться далі, якщо Трамп повернеться в Білий дім, незрозуміло.

"Він лише запропонував туманну схему того, як він би впорався з війною в Україні, припустивши, що він підштовхне як Росію, так і Україну до переговорів, і стверджуючи, що він може досягти угоди про припинення війни в "один день". Його відповіді щодо ключових питань, наприклад, чи зможе Росія зберегти захоплену нею територію, залишаються невідомими", - повідомляє видання.

Також Трамп розкритикував допомогу США Україні як нескінченний потік американських скарбів до Києва.

Коли ж дебати в Конгресі щодо фінансування України затягнулися, Трамп окреслив нове бачення американської зовнішньої допомоги: це має бути позика.

До виборів президента США залишилося півроку, а їхні результати все ще дуже невизначені, Трампу ще далеко до посади. Але в американській політичній системі це має мало значення, зазначає видання. Хоча фінансування України пройшло через Сенат, воно було затримано в Палаті представників, де спікер Майк Джонсон відмовився поставити його на голосування, імовірно, побоюючись, що Трамп може нацькувати на нього своїх прихильників, покаравши його та запобігши переобранню цього року.

Деякі європейські партнери намагаються заповнити прогалину, залишену Сполученими Штатами, але мало хто має щось подібне до потенціалу, який можуть надати Сполучені Штати. Чиновники США попередили, що Україна може зазнати поразки, якщо продовжуватиме воювати без додаткового пакету допомоги, і що навіть якщо вона впорається з кризою, буде втрачено незліченну кількість життів. Навіть якщо допомогу неминуче повернуть, втрати, які вже відчули, неможливо стерти.

"Мирний план Трампа цілком може спровокувати подальше кровопролиття. Трамп може щиро вірити, що його заклики до переговорів і попередження про допомогу призведуть до припинення бойових дій. Але перші докази з обох сторін свідчать про те, що вони мають намір поглиблювати протистояння", - пише The Washington Post.