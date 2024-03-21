Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Невизначений мирний план Трампа кидає тінь на Україну – The Washington Post

21 березня 2024, 16:33
Невизначений мирний план Трампа кидає тінь на Україну – The Washington Post
Мирний план екс президента Трампа цілком може спровокувати подальше кровопролиття в Україні.

Про це пише американська газета The Washington Post.

Наразі Дональд не займає жодної виборної посади, проте його нечітка позиція щодо України вже відчувається. 

Союзники екс президента блокують допомогу Україні в Конгресі протягом кількох місяців, що призводить до глибокої нестачі боєприпасів для ведення війни проти росії. 

Також є ознаки того, що цей глухий кут з допомогою США  незабаром закінчиться. 

Проте, що станеться далі, якщо Трамп повернеться в Білий дім, незрозуміло.

"Він лише запропонував туманну схему того, як він би впорався з війною в Україні, припустивши, що він підштовхне як Росію, так і Україну до переговорів, і стверджуючи, що він може досягти угоди про припинення війни в "один день". Його відповіді щодо ключових питань, наприклад, чи зможе Росія зберегти захоплену нею територію, залишаються невідомими", - повідомляє видання.

Також Трамп розкритикував допомогу США Україні як нескінченний потік американських скарбів до Києва. 

Коли ж дебати в Конгресі щодо фінансування України затягнулися, Трамп окреслив нове бачення американської зовнішньої допомоги: це має бути позика.

До виборів президента США залишилося півроку, а їхні результати все ще дуже невизначені, Трампу ще далеко до посади. Але в американській політичній системі це має мало значення, зазначає видання. Хоча фінансування України пройшло через Сенат, воно було затримано в Палаті представників, де спікер Майк Джонсон відмовився поставити його на голосування, імовірно, побоюючись, що Трамп може нацькувати на нього своїх прихильників, покаравши його та запобігши переобранню цього року.

Деякі європейські партнери намагаються заповнити прогалину, залишену Сполученими Штатами, але мало хто має щось подібне до потенціалу, який можуть надати Сполучені Штати. Чиновники США попередили, що Україна може зазнати поразки, якщо продовжуватиме воювати без додаткового пакету допомоги, і що навіть якщо вона впорається з кризою, буде втрачено незліченну кількість життів. Навіть якщо допомогу неминуче повернуть, втрати, які вже відчули, неможливо стерти.

"Мирний план Трампа цілком може спровокувати подальше кровопролиття. Трамп може щиро вірити, що його заклики до переговорів і попередження про допомогу призведуть до припинення бойових дій. Але перші докази з обох сторін свідчать про те, що вони мають намір поглиблювати протистояння", - пише The Washington Post.

 
Трампмирний план

Останні матеріали

Наступна війна путіна. Поки Україна бореться, Москва придивляється до Молдови – Джеффрі Гедмін
Політика
Наступна війна путіна. Поки Україна бореться, Москва придивляється до Молдови – Джеффрі Гедмін
Переклад iPress – 21 березня 2024, 15:20
Троянські академіки в західних університетах. Чому росія обирає їх джерелом для таємних операцій – Крістіан Вассіль
Троянські академіки в західних університетах. Чому росія обирає їх джерелом для таємних операцій – Крістіан Вассіль
Переклад iPress – 21 березня 2024, 12:19
Аналіз збільшення попиту на автоклави у 2022-2023 роках
Технології
Аналіз збільшення попиту на автоклави у 2022-2023 роках
21 березня 2024, 09:45
Виборів в росії не було. Натомість була влаштована ретельно продумана шарада – Енн Епплбом
Політика
Виборів в росії не було. Натомість була влаштована ретельно продумана шарада – Енн Епплбом
Переклад iPress – 21 березня 2024, 08:07
російський вплив. Як словацький лідер просив допомоги у кремля та Орбана й отримав її – розслідування VSquare
Політика
російський вплив. Як словацький лідер просив допомоги у кремля та Орбана й отримав її – розслідування VSquare
Переклад iPress – 20 березня 2024, 16:16
Думай по-російськи. Які плани їхнього генштабу на цей рік – Том Купер
Cуспільство
Думай по-російськи. Які плани їхнього генштабу на цей рік – Том Купер
Переклад iPress – 20 березня 2024, 12:11
путін і використання сімейних цінностей як зброї. Заходу треба його позбавити цього інструменту – CEPA
Політика
путін і використання сімейних цінностей як зброї. Заходу треба його позбавити цього інструменту – CEPA
Переклад iPress – 20 березня 2024, 08:43
На історичному мінімумі. путін може сам себе переграти псевдоперемогою на псевдовиборах – Politico
Політика
На історичному мінімумі. путін може сам себе переграти псевдоперемогою на псевдовиборах – Politico
Переклад iPress – 19 березня 2024, 16:15
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється