Відповідний указ вийшов після блискавичної одноденної військової операції Баку, розпочатої 19 вересня.

Невизнана Нагірно-Карабаська республіка офіційно припинила своє існування з 1 січня 2024 року, відповідно до домовленостей уряду сепаратистів із Азербайджаном.



Про це повідомляє "Європейська правда".

Відповідно до підписаного у вересні указу тогочасного так званого президента невизнаної республіки Самвела Шахраманяна, усі державні установи НКР розпускаються до 1 січня 2024 року – з цього дня самопроголошена республіка офіційно припиняє своє існування.

.Відповідний указ вийшов після блискавичної одноденної військової операції Баку, розпочатої 19 вересня, у результаті якої Азербайджан фактично повернув під свій контроль Нагірний Карабах.

Хоча президент Азербайджану Ільхам Алієв пообіцяв гарантувати права та безпеку етнічних вірмен, десятиліття недовіри, воєн, взаємної ненависті та насильства викликали у багатьох жителів Нагірного Карабаху скептичне ставлення до можливості мирної реінтеграції регіону, тому майже усі вірмени залишили Кирабах.