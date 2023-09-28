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ПОЛІТИКА

Невизнана республіка "Нагірний Карабах" припиняє своє існування з 1 січня

28 вересня 2023, 10:45
Невизнана республіка
Азербайджан
"Президент Карабаху" Самвел Шахраманян розпорядився розпустити всі державні установи та організації, що перебувають у їхньому відомчому підпорядкуванні до 1 січня 2024 року.

Президент невизнаної республіки вірмен у Карабаху (Республіки Арцах) підписав наказ, за яким усі її установи та організації припиняють існування з 1 січня 2024 року і регіон повністю переходить під контроль Азербайджану.

Про це повідомляє  Радіо свобода.

Президент невизнаної республіки Самвел Шахраманян підписав указ про "дії з огляду на ситуацію, що склалася після 19 вересня 2023 року".

У ньому йдеться, що місцева влада "керуючись пріоритетом фізичної безпеки та життєвих інтересів народу Арцаху, враховуючи домовленість, досягнену за посередництва командування російського миротворчого контингенту з представниками Азербайджанської Республіки про забезпечення вільного, добровільного і безперешкодного проїзду мешканців Нагірного Карабаху, включно з військовими, що склали зброю, зі своїм майном і транспортними засобами через Лачинський коридор", вирішила:

  •  до 1 січня розпустити усі свої установи та організації, після чого "Республіка Нагірний Карабах" припиняє існування;
  •  ознайомити населення з умовами реінтеграції, які пропонує Азербайджан, та на цих підставах вирішити, чи залишатися/повертатися додому у Нагірний Карабах.

19 вересня у Карабасі відновилися бойові дії. Міноборони Азербайджану заявило, що знищуються позиції військових Вірменії.

20 вересня формування Збройних сил Вірменії, розташовані в карабаському регіоні Азербайджану, склали зброю і здалися. 

АзербайджанНагірний Карабах

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