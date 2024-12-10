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ПОЛІТИКА

New York Post: Припинення війни – єдиний шлях для путіна уникнути приниження

10 грудня 2024, 16:05
New York Post: Припинення війни – єдиний шлях для путіна уникнути приниження
Фото: REUTERS
Падіння режиму Асада, головним спонсором якого була саме росія, стало величезною втратою для путіна.

Договір про припинення вогню між Україною та росією може стати гіркою пігулкою для російського диктатора владіміра путіна, проте на тлі падіння режиму Башара Асада у Сирії це дозволить забезпечити "незалежність рф" та відновити відносини з Заходом. Про це йдеться у матеріалі New York Post.

Автори статті вважають, що такий сценарій буде найрозумнішим кроком очільника кремля. 

Падіння режиму Асада, головним спонсором якого була саме росія, стало величезною втратою для путіна. ЗМІ наголошують, що наступний президент США Дональд Трамп також може розцінити перестановку сил на Близькому Сході як причину для глави кремля відступити у нашій країні. Насамперед тому, що стало зрозуміло, що імперські амбіції рф перевищують її можливості, навіть попри союз з Іраном та Китаєм. До того ж республіканець дав ясно зрозуміти, що він не збирається просто покинути Київ, аби закінчити війну. 

Тож сьогодні путін має можливість вийти з тіні, відновити відносини з Заходом та позбутися принизливої залежності рф від Пекіна, йдеться у матеріалі: "Навіщо ризикувати, залишаючись пішаком Пекіна, коли економіка Китаю і так перебуває в жалюгідному стані, а Трамп ще й налаштовується на торговельну розплату?". 

Владімір ПутінБашар Асадвійна в Україні

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