New York Post відкриває бюро в Україні для висвітлення російсько-української війни

У травні New York Times опублікувало редакційний матеріал, де висловили свою думку щодо України. Редакція висловилась, що Україні потрібно пожертвувати своїми територіями

Очолить відділ журналіст Ендрю Крамер, який раніше працював у московському бюро.

Про це йдеться у заяві видання.

"Ми створили бюро в Києві, щоб продовжувати висвітлювати війну, яка змінила життя мільйонів українців і впливає далеко за межами країни. Конфлікт поставив людей по всьому світу під загрозу голодної смерті, зруйнував альянси, підірвав зусилля щодо переходу на чисту енергію та кинув виклик і без того крихкому світовому порядку, заснованому на правилах", - зазначили в NYT.

Ендрю Крамер почав працювати у виданні у 2005 році. Упродовж років він висвітлював питання України, але з московського бюро. У 2014 році, коли почалась війна на Донбасі, він був оперативним військовим кореспондентом.

У травні 2022 року американська газета The Washington Post анонсувала відкриття в Києві свого бюро. Його очолила журналістка Ізабель Хуршудян, яка (як і Крамер) раніше працювала у Москві.

У травні New York Times опублікувало редакційний матеріал, де висловили свою думку щодо України. Редакція висловилась, що Україні потрібно пожертвувати своїми територіями. Там переконані, що Україні не вдасться перемогти.

"Воєнна перемога України над росією, коли Україна повертає собі всі території, захоплені росією з 2014 року, не є реалістичною метою. Хоча російське планування та бойові дії були напрочуд неохайними, росія залишається надто сильною, а путін вклав у вторгнення занадто багато особистого престижу, щоб відступити", - йдеться у матеріалі.