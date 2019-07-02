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ПОЛІТИКА НОВИНИ

NewsOne оштрафували на 95 тис. грн за мову ворожнечі

В ефірі телеканалу постійно лунають тези російської пропаганди
Нацрада з питань телебачення і радіомовлення 7 лютого оштрафувала ТОВ "Новини 24 години" (телеканал NewsOne) за підсумками позапланової перевірки, призначеної 5 жовтня 2018 року.
NewsOne оштрафували на 95 тис. грн за мову ворожнечі Фото: з відкритих джерел

Комісія зафіксувала мову ворожнечі у виступах гостей і ведучих телеканалу, таких як Олена Лукаш, В'ячеслав Піховшек, Руслан Коцаба, Євген Червоненко, Андрій Лесик, Михайло Добкін, Дмитро Співак, йдеться на сайті Нацради.

Також до ради надійшов лист від СБУ, де звертається увага на окремі програми, де поширювалися висловлювання, що містять ознаки "прихованого призову до агресивних дій і програмування агресивної поведінки глядачів".

На думку СБУ, в ефірі NewsOne систематично використовуються кліше російської пропаганди: "партія війни", "партія миру", "братовбивча війна", "механізм розколу православ'я", "Росія захищає свої інтереси", "світ не визнає Росію агресором" та інші.

Моніторинг Нацради показав, що такі вирази з'являються в ефірі систематично. Їх метою є заперечення присутності російських військ на території України, виправдання ворожих дій країни-агресора, формування уявлення про Україну як агресора проти власної території, дифамація учасників АТО, формування хибної думки про фашистські і нацистські погляди керівництва України.

За таких умов 7 лютого Нацрада розглянула акт перевірки телеканалу і одностайно вирішила оштрафувати NewsOne на 25% від суми ліцензійного збору - 96 530 гривень і 25 копійок.

Нагадаємо, що телеканал NewsOne (ТОВ "Новини 24 години") належить депутату Тарасові Козаку, наближеному до Віктора Медведчука. Козак довго працював у податкових органах. У 2005-2010 роках був заступником голови Державної митної служби. Потім пішов у політику, у 2014-му обрався до парламенту від Опозиційного блоку.

В останні роки левова частка найпотужніших ударів російських пропагандистів припадає на Україну, і особливо вони актівізороваліся перед президентськими виборами.

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07 02 2019 15:06
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