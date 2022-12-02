Неясно: чому два райони лівого берега Києва найдовше залишаться без світла

У двох районах лівого берега Києва будуть триваліші відключення електроенергії через недостатність потужностей. Про це повідомив гендиректор приватної компанії-постачальника електроенергії у Києві YASNO (ДТЕК) Сергій Коваленко

У двох районах лівого берега Києва будуть триваліші відключення електроенергії через недостатність потужностей. Про це повідомив гендиректор приватної компанії-постачальника електроенергії у Києві YASNO (ДТЕК) Сергій Коваленко.

За його словами, на лівому березі Києва, один з двох об'єктів генерації не може давати достатньо потужності, якої потребують споживачі, таким чином працює лише один об'єкт і лише дві його магістральні лінії. Вони часто перенавантажуються, через дефіцит електроенергії.

"Тому, на жаль, відключення у Дарницькому та Дніпровському районах через це дещо триваліші, ніж в решті міста. Енергетики роблять усе можливе, щоб відновити повноцінне постачання", - пояснив Коваленко на своїй сторінці у фейсбук.