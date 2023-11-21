"Неймовірно вражені вашою відвагою": міністр оборони США зустрівся з бійцями ЗСУ

На зустрічі були присутні бійці двох бригад, які повернулися після виконання бойових завдань в районі Авдіївки.

Міністр оборони Рустем Умєров та міністр оборони США Ллойд Остін зустрілися з військовослужбовцями ЗСУ у Києві. Остін висловив своє захоплення українськими захисниками.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зустріч відбулася після офіційних перемовин. На ній були присутні бійці Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького та 101-ої окремої бригади охорони Генштабу, які повернулися після виконання бойових завдань в районі Авдіївки.

"Люди в Сполучених штатах Америки і по всьому світу неймовірно вражені вашою відвагою, відчуттям обов’язку і готовністю покласти усе, що маєте, на захист суверенітету України. Я хочу, аби ви знали: світ залишається з вами, і ми підтримуватимемо вас стільки, скільки потрібно", — сказав Ллойд Остін.

Американський міністр висловив переконання, що Збройні сили України готові до бойових дій узимку.