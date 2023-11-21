Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

"Неймовірно вражені вашою відвагою": міністр оборони США зустрівся з бійцями ЗСУ

21 листопада 2023, 16:59
Глава Пентагону США Ллойд Остін
На зустрічі були присутні бійці двох бригад, які повернулися після виконання бойових завдань в районі Авдіївки.

Міністр оборони Рустем Умєров та міністр оборони США Ллойд Остін зустрілися з військовослужбовцями ЗСУ у Києві. Остін висловив своє захоплення українськими захисниками.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зустріч відбулася після офіційних перемовин. На ній були присутні бійці Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького та 101-ої окремої бригади охорони Генштабу, які повернулися після виконання бойових завдань в районі Авдіївки.

"Люди в Сполучених штатах Америки і по всьому світу неймовірно вражені вашою відвагою, відчуттям обов’язку і готовністю покласти усе, що маєте, на захист суверенітету України. Я хочу, аби ви знали: світ залишається з вами, і ми підтримуватимемо вас стільки, скільки потрібно", — сказав Ллойд Остін.

Американський міністр висловив переконання, що Збройні сили України готові до бойових дій узимку.

 

українські військовіОстінвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Раптова відставка творця ChatGPT. Чи причетний до неї Ілон Макс та що означає звільнення найвпливовішого у світі менеджера ШІ – The Atlantic
Технології
Раптова відставка творця ChatGPT. Чи причетний до неї Ілон Макс та що означає звільнення найвпливовішого у світі менеджера ШІ – The Atlantic
Переклад iPress – 21 листопада 2023, 15:53
росія повторила помилку Наполеона. Чому праця Клаузевіца
Cуспільство
росія повторила помилку Наполеона. Чому праця Клаузевіца "Про війну" актуальна для України і через 200 років – Г'ю Сміт
Переклад iPress – 21 листопада 2023, 12:41
Вихід з позиційної війни у 2024 році. Оновлені зобов'язання мають стати таємною зброєю Заходу – Мік Раян
Політика
Вихід з позиційної війни у 2024 році. Оновлені зобов'язання мають стати таємною зброєю Заходу – Мік Раян
Переклад iPress – 20 листопада 2023, 23:46
Америка за крок від війни, яку може програти. Вихід – підтримати належним чином Україну сьогодні – Вес Мітчел
Політика
Америка за крок від війни, яку може програти. Вихід – підтримати належним чином Україну сьогодні – Вес Мітчел
Переклад iPress – 20 листопада 2023, 17:30
російський кеш наводнив Італію. Це привернуло увагу італійської розвідки – CEPA
Політика
російський кеш наводнив Італію. Це привернуло увагу італійської розвідки – CEPA
Переклад iPress – 20 листопада 2023, 14:09
Україна може виграти цю війну з росією. Але чи хоче цього Захід? – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна може виграти цю війну з росією. Але чи хоче цього Захід? – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 листопада 2023, 12:00
США не відступлять перед викликом путіна. Головні тези колонки Байдена – Washington Post
Політика
США не відступлять перед викликом путіна. Головні тези колонки Байдена – Washington Post
Переклад iPress – 19 листопада 2023, 23:54
Інформаційна стійкість. США майже не протидіють дезінформації та інформопераціям – War on the Rocks
Технології
Інформаційна стійкість. США майже не протидіють дезінформації та інформопераціям – War on the Rocks
Переклад iPress – 17 листопада 2023, 16:32
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється