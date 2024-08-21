Нейтральна Швейцарія приєднається до європейської групи з кібербезпеки
Швейцарія приєднається до Європейської організації з кібербезпеки (ECSO), щоб посилити захист від хакерів та онлайн-атак.
Про це заявив уряд країни, повідомляє Reuters.
Завдяки приєднанню до організації Швейцарія отримає інформацію про сучасні технологічні рішення й розробки, а також доступ до мереж експертів, йдеться в заяві Берна.
Серед 300 членів ECSO — великі й малі компанії, а також університети, дослідницькі центри та європейські уряди.