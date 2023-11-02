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Незабаром до Києва приїде президентка Єврокомісії – уряд підтвердив

02 листопада 2023, 19:14
Незабаром до Києва приїде президентка Єврокомісії – уряд підтвердив
Перед оголошенням, 8 листопада, рішення щодо початку переговорів до вступу в ЄС в Україну має приїхати Урсула фон дер Ляєн.

Про це сьогодні заявила віце-прем’єр, міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону.

"Дійсно очікуємо 8 листопада таке рішення. Перед тим очікуємо візит президента Єврокомісії для переговорів з президентом Володимиром Зеленським щодо остаточних оцінок, які будуть представлені Єврокомісією в остаточному звіті", - сказала Стефанішина. 

Вона додала, що рішення буде позитивним. 

"І ми сподіваємось, що буде чітко зафіксовано прогрес по семи крокам, але й будуть надані рекомендації, які далі реформи бачить ЄС щодо верховенства права", - підсумувала вона.

Ще на минулому тижні стало відомо, що Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн може відвідати Україну вже на початку листопада.

 

візитУкраїнаФон дер ЛяєнПрезидент Єврокомісії

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