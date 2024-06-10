Незабаром почнеться випробування КАБів українського виробництва
Про це сказав начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода.
"У нас зараз йдуть також роботи по переобладнанню і створенню своїх коригованих авіабомб, на базі звичайних вільнопадаючих. Там є конструктивні деякі нюанси, треба підібрати крило, GPS-модуль, а також модуль управління.
Через декілька тижнів ми маємо розпочати перші випробування перших партій таких бомб, вже українських", - заявив Голубцов.
За його словами, поки Повітряні сили ЗСУ використовують КАБи західного виробництва: GBU-39, GBU-62 різних калібрів.