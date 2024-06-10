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Незабаром почнеться випробування КАБів українського виробництва

10 червня 2024, 08:52
Незабаром почнеться випробування КАБів українського виробництва
defence-ua.com
Через кілька тижнів в ЗСУ почнуться випробовування керованих авіабомб українського виробництва.

Про це сказав начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода.

"У нас зараз йдуть також роботи по переобладнанню і створенню своїх коригованих авіабомб, на базі звичайних вільнопадаючих. Там є конструктивні деякі нюанси, треба підібрати крило, GPS-модуль, а також модуль управління.

Через декілька тижнів ми маємо розпочати перші випробування перших партій таких бомб, вже українських", - заявив Голубцов.

За його словами, поки Повітряні сили ЗСУ використовують КАБи західного виробництва: GBU-39, GBU-62 різних калібрів.

 
випробуваннявійна в УкраїніКАБ

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