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ПОЛІТИКА

Незабаром путін може оголосити про нову мобілізацію у рф – NYT

21 лютого 2023, 08:07
Незабаром путін може оголосити про нову мобілізацію у рф – NYT
Фото: ria.ru
Він "рятує" не лише Україну від "нацизму", але й росію - від "поглинання" НАТО

Кремлівський диктатор володимир путін невдовзі може оголосити нову мобілізацію у росії.

Про це повідомляє The New York Times.

"Представники американської розвідки кажуть, що отримують свідчення того, що незабаром він (путін - ред.) може мобілізувати ще більше росіян до армії, додавши сотні тисяч до 300 тисяч вже призваних", - пише газета.

Журналісти зазначають, що у зверненні до Федеральних зборів диктатор знову заявить, що він "рятує" не лише Україну від "нацизму", але й росію - від "поглинання" НАТО.

Вказується, що це твердження здається європейцям безглуздим, але воно "стало об'єднуючим гаслом у москві".

Окрім цього, NYT також припускає, що президент рф представить війну в Україні "як битву за відновлення російських історичних земель".

Раніше повідомлялось, що економіка путіна до 2026 року втратить 190 млрд доларів.

війнаНАТОПутін

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