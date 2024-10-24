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ПОЛІТИКА

Незабаром США запровадять значні санкції проти помічників росії у війні – Білий дім

24 жовтня 2024, 09:17
Незабаром США запровадять значні санкції проти помічників росії у війні – Білий дім
Фото: УНН
За словами американського чиновника, такі обмежувальні заходи будуть "значними", а заявлено про їх запровадження буде найближчим часом.

Влада Сполучених Штатів Америки незабаром оголосить нові санкції проти закордонних помічників росії в продовженні ведення широкомасштабної військової агресії рф проти України.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

За словами американського чиновника, такі обмежувальні заходи будуть "значними", а заявлено про їх запровадження буде найближчим часом.

"Найближчими днями Сполучені Штати оголосять про значний транш санкцій, націлений на тих, хто сприяє російській війні в Україні, які знаходяться за межами росії", - сказав Кірбі.

Разом з тим представник Білого дому не надав подробиць щодо таких санкцій, та стосовно кого - осіб, підприємств, країн - вони будуть застосовані. 

Між тим Кірбі висловився про триваючу підтримку України з боку Вашингтона, та заявив, що за вказівкою американського президента Байдена США "продовжують нарощувати безпекову допомогу" Києву.

"Тільки за минулий тиждень, який, я думаю, ви бачили, Сполучені Штати оголосили про виділення понад 800 мільйонів доларів на безпекову допомогу для задоволення нагальних потреб України на полі бою", - сказав він.

Кірбі також розповів, що Штати "на шляху до надання" Україні:

  • сотень додаткових перехоплювачів для ППО,
  • десятків тактичних систем протиповітряної оборони,
  • додаткової артилерії,
  • значної кількості боєприпасів,
  • сотень бронетранспортерів і бойових машин піхоти,
  • тисячі додаткових одиниць бронетехніки, які "допоможуть зберегти ефективність України на полі бою".

"Українські військові продовжують хоробро та ефективно воювати, і президент Байден сповнений рішучості надати Україні підтримку, необхідну для перемоги", - наголосив представник Білого дому.

Він також нагадав, що 23 жовтня американський президент Байден оголосив, що з 50 мільярдів доларів, які G7 зобов’язалася надати Україні у червні, Штати нададуть кредит у розмірі 20 мільярдів доларів.

"Інші позики на суму 30 мільярдів доларів надійдуть від об'єднання наших партнерів з G7, включаючи Європейський Союз, Сполучене Королівство, Канаду та Японію", - сказав Кірбі.

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