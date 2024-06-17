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Незабаром стане відомо хто керуватиме Євросоюзом найближчі п’ять років

17 червня 2024, 10:31
Незабаром стане відомо хто керуватиме Євросоюзом найближчі п’ять років
Фото: Укрінформ
Для затвердження кандидатів потрібна кваліфікована більшість, що означає підтримку 15 з 27 лідерів ЄС з країн, які представляють 65% населення Євросоюзу.

Представники Європейського Союзу зустрінуться 17 червня ввечері, щоб обговорити затвердження пакета кандидатур на головні посади у ЄС після євровиборів, що відбулися в червні.

Про це пише Euractiv.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розраховує отримати другий мандат після того, як її правоцентристська Європейська народна партія здобула перемогу на європейських виборах.

Лідери ЄС також обговорять інші ключові позиції, включаючи посади голів Євроради та Європарламенту, а також посаду головного дипломата Європейського Союзу.

Зустріч розпочнеться близько 19:00 за київським часом з неформальних переговорів між 27 лідерами ЄС, фон дер Ляєн та президенткою Європейського парламенту Робертою Метсолою. Після цього Метсола і фон дер Ляєн покинуть залу, а лідери ЄС сядуть за стіл, щоб обговорити розподіл портфелів.

За словами восьми дипломатів і посадовців ЄС, очікують, що лідери ЄС досягнуть "політичної угоди" в понеділок увечері, а саміт ЄС 27-28 червня офіційно підтвердить цю угоду, що є незвично раннім консенсусом.

Серед кандидатів на посаду наступного керівника Євроради – експрем'єр-соціаліст з Португалії Антоніу Кошта, на посаду глави дипломатії ЄС – прем'єрка-лібералка з Естонії Кайя Каллас, на посаду глави Європейського парламенту – чинна президентка цього органу Роберта Метсола.

Підтримка кандидатури Кошти на пост глави Євроради зросла за останній тиждень, особливо після того, як прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес і канцлер Німеччини Олаф Шольц дали свою згоду, за словами кількох дипломатів ЄС.

Держави-члени ЄС також дедалі більше потеплішали до кандидатури Каллас, хоча деякі з них побоюються, що вона надмірно зосередиться на росії.

"Може здатися дивним, що угода може бути досягнута так швидко, але більшість країн-членів ЄС дійсно відчувають, що не можна втрачати час – і, чесно кажучи, немає реальної альтернативи цьому пакету", – сказав другий дипломат ЄС.

Для затвердження кандидатів потрібна кваліфікована більшість, що означає підтримку 15 з 27 лідерів ЄС з країн, які представляють 65% населення Євросоюзу.

Кілька дипломатів ЄС заявили, що навіть якщо деякі лідери ЄС можуть не захотіти погодитися з "пакетною угодою" або її конкретними персоналіями, очікується, що вони не зірвуть швидку політичну домовленість.

 

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