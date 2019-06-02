Незаконна агітація і "гречка": Аваков розповів про основні порушення
Так заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час засідання Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, повідомляє "Укрінформ".
"Ключові порушення, які зараз ми фіксуємо - агітація, несплачена зі спеціального виборчого фонду кандидатів. Щодо цього в нас порушено декілька кримінальних проваджень, в тому числі за звернення ЦВК, за зверненнями активістів "Опори", в тому числі за власними матеріалами Нацполіції", - зазначив він.
Міністр зауважив, що правоохоронці також фіксують випадки, коли відбувається розповсюдження реклами без вихідних даних, "що є грубим порушенням виборчої агітації".
"Крім того, маємо заяву від учасників виборчого процесу про організацію системи підкупу виборців. Таких заяв достатньо багато, зараз у нас близько 30 заяв щодо цього", - додав глава МВС.
Аваков також додав, що запропонований від його міністерства законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства" має на меті "ствердження невідворотності покарання за злочини проти виборчих прав", при цьому передбачається декриміналізація дрібних правопорушень.
Нагадаємо, що Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наголосив на неприпустимості будь-яких провокацій щодо кандидатів у президенти.
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