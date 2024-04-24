Незаконна мобілізація, вбивства, зґвалтування і викрадення на окупованих територіях України – звіт Держдепу
Про це йдеться в щорічному звіті про дотримання прав людини в Україні.
В звіті описана ситуація з правами людини на територіях, окупованих росією на момент опіблікування доповіді, включно з Кримом і частинами Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей, висвітлена в окремій доповіді. Основна частина цієї доповіді висвітлює ситуацію з правами людини на підконтрольній Уряду України території станом на кінець 2023 року.
Таким чином, порушення, скоєні російськими силами на території, звільненій від російського контролю протягом звітного періоду, включені в основну частину цієї доповіді.
Серед проблем перераховані наступні:
– насильницькі зникнення;
– тортури та жорстоке, нелюдське чи таке, що принижує гідність, поводження та покарання;
– суворі та небезпечні для життя умови тримання у в’язниці;
– довільний арешт чи затримання;
– серйозні проблеми із незалежністю судової влади;
– необґрунтовані арешти чи переслідування журналістів, а також цензура;
– серйозні обмеження свободи Інтернету;
– обмеження свободи пересування;
– серйозна корупція в уряді;
– широкомасштабне гендерне насильство.