Державний департамент США оприлюднив звіт про права людини на тимчасово окупованих українських територіях.

Про це йдеться в щорічному звіті про дотримання прав людини в Україні.

В звіті описана ситуація з правами людини на територіях, окупованих росією на момент опіблікування доповіді, включно з Кримом і частинами Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей, висвітлена в окремій доповіді. Основна частина цієї доповіді висвітлює ситуацію з правами людини на підконтрольній Уряду України території станом на кінець 2023 року.

Таким чином, порушення, скоєні російськими силами на території, звільненій від російського контролю протягом звітного періоду, включені в основну частину цієї доповіді.

Серед проблем перераховані наступні:

– насильницькі зникнення;

– тортури та жорстоке, нелюдське чи таке, що принижує гідність, поводження та покарання;

– суворі та небезпечні для життя умови тримання у в’язниці;

– довільний арешт чи затримання;

– серйозні проблеми із незалежністю судової влади;

– необґрунтовані арешти чи переслідування журналістів, а також цензура;

– серйозні обмеження свободи Інтернету;

– обмеження свободи пересування;

– серйозна корупція в уряді;

– широкомасштабне гендерне насильство.