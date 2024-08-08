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Незаконній депортації дітей з України сприяв режим лукашенка – Боррель

08 серпня 2024, 18:02
Незаконній депортації дітей з України сприяв режим лукашенка – Боррель
Завтра, 9 серпня, буде рівно 4 роки, як лукашенко став самопроголошеним президентом білорусі.

білоруський режим став співучасником незаконної агресивної війни росії проти України і допомагає кремлю викрадати українських дітей.

Про це йдеться в заяві високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля, яку випустили напередодні четвертої річниці сфальсифікованих президентських виборів у білорусі в серпні 2020 року. 

Режим олександра лукашенка сприяв незаконній депортації українських дітей із тимчасово окупованих росією територій України, а також політичної, військової і матеріально-технічної підтримки рф. 

Крім того, білоруська влада продовжує масштабну кампанію насильства і залякування власного народу.

Так, у в'язницях бр перебувають майже 1400 політв'язнів, і це - лише мала частина тих, хто з 2020 року пройшов через пенітенціарну систему за політично вмотивованими справами. лукашенко проводить тотальні репресії проти "білоруського громадянського суспільства, правозахисників, вільних ЗМІ і журналістів, політичних опозиціонерів".

За все це ЄС запровадив кілька раундів санкцій проти режиму та його прихильників.

На сьогодні більше 2400 українських дітей віком від 6 до 17 років були незаконно вивезені до білорусі з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Україна заявляє, що понад 19 тисяч українських дітей були депортовані та/або примусово переміщені.

 
режим лукашенкаБілорусь

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