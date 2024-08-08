Незаконній депортації дітей з України сприяв режим лукашенка – Боррель
білоруський режим став співучасником незаконної агресивної війни росії проти України і допомагає кремлю викрадати українських дітей.
Про це йдеться в заяві високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля, яку випустили напередодні четвертої річниці сфальсифікованих президентських виборів у білорусі в серпні 2020 року.
Режим олександра лукашенка сприяв незаконній депортації українських дітей із тимчасово окупованих росією територій України, а також політичної, військової і матеріально-технічної підтримки рф.
Крім того, білоруська влада продовжує масштабну кампанію насильства і залякування власного народу.
Так, у в'язницях бр перебувають майже 1400 політв'язнів, і це - лише мала частина тих, хто з 2020 року пройшов через пенітенціарну систему за політично вмотивованими справами. лукашенко проводить тотальні репресії проти "білоруського громадянського суспільства, правозахисників, вільних ЗМІ і журналістів, політичних опозиціонерів".
За все це ЄС запровадив кілька раундів санкцій проти режиму та його прихильників.
На сьогодні більше 2400 українських дітей віком від 6 до 17 років були незаконно вивезені до білорусі з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Україна заявляє, що понад 19 тисяч українських дітей були депортовані та/або примусово переміщені.