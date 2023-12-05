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Незважаючи на непросту ситуацію, ЗСУ досягають прогресу на фронті – Держдеп

05 грудня 2023, 08:25
Незважаючи на непросту ситуацію, ЗСУ досягають прогресу на фронті – Держдеп
Фото: haqqin.az
У Держдепі підкреслюють, що успіхи ЗСУ є дуже важливими.

У Держдепі США заявляють, що, попри складну ситуацію на фронті через позиційне закріплення російських загарбників, українські військові продовжують досягати прогресу.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер під час пресбрифінгу, передає Укрінформ.

"Щодо ситуації на полі бою – вона є складною. Українські сили воюють проти російських військових, які потужно закріпилися, та ми вже побачили, як ЗСУ досягають прогресу", - зазначив він.

Речник Держдепу підкреслив, що ці успіхи були важкими.

"Утім, ми побачили, як вони продовжують досягати прогресу. І минулого тижня у Брюсселі ми безпосередньо спілкувалися з міністром закордонних справ України з цього питання", - сказав Міллер.

 

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