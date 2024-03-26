Ні Євросоюз, ні НАТО не готуються до жодної війни – глава МЗС Іспанії

Жоден з альянсів, членом яких є Іспанія, не є наступальним, всі вони є оборонними альянсами,наголосив дипломат.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що ні Євросоюз, ні НАТО, ні його країна не ведуть підготовку до жодної війни попри загрозу з боку рф і розв’язану нею війну проти України.

Про це повідомляє іспанське видання La Vanguardia.

Альбарес відповів на коментарі деяких політичних партій щодо нібито войовничої риторики уряду і пояснив, що "іспанці чудово знають, що зараз відбувається в Європі: йде загарбницька війна з боку постійного члена Ради Безпеки ООН".

Саме тому, за його словами, Іспанія допомагає Україні, "тому що ми не можемо допустити, щоб війна повернулася в Європу як спосіб вирішення конфліктів між державами".

Але водночас очільник іспанського МЗС наголосив, що жодної іншої загрози немає.

За його словами, іспанці "дуже добре усвідомлюють", що "ні Європейський Союз, ні НАТО, ні, звичайно, Іспанія, ні іспанський уряд не готуються до жодної війни", тому що "жоден з альянсів, членом яких є Іспанія, не є наступальним, всі вони є оборонними альянсами".