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Нічна атака безпілотниками по Україні: де лунали вибухи

23 лютого 2024, 08:07
Нічна атака безпілотниками по Україні: де лунали вибухи
Фото: УНН
ППО збила 23 дрони.

Вночі, 23 лютого, росіяни знову вчинили атаку по мирним містах України.

Про це повідомив Генштаб.

"Противник атакував 31 ударним БпЛА типу "Shahed", трьома зенітними керованими ракетами  С-300 (Донеччина), протирадіолокаційною ракетою Х-31П та двома крилатими ракетами Х-22 (акваторія Чорного моря).Протиповітряною обороною знищено 23 ударних БпЛА в межах Одеської, Миколаївської, Полтавської, Дніпропетровської, Харківської областей", - зазначили у Повітряних силах України.

В Одесі внаслідок російської атаки одна людина загинула, під завалами будівлі, які зараз розбирають, можуть перебувати ще люди, повідомляють сили оборони півдня.

"Ворог атакував  Одещину  ударними дронами типу "Shahed-131/136". В той же час, з літаків тактичної та стратегічної авіації, з акваторії Чорного моря, спрямував ракети типу Х-31П і Х-22. Ракети втратили бойову спроможність в повітрі. Підрозділами протиповітряної оборони було збито 9 дронів-камікадзе", - йдеться у повідомленні.

Також військові заявили, що під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло одного загиблого.

"З пошкодженої будівлі вдалось визволити охоронницю, вона не постраждала. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло одного загиблого. За попередньою інформацією, всередині могли ще перебувати люди", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки ударними безпілотниками по Дніпру є влучання у житлову багатоповерхівку. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він заявив що наразі відомого, що внаслідок атаки постраждали чотири особи.

"Є влучання по багатоповерхівці у Дніпрі. Попередньо відомо про 4 постраждалих. Під завалами — люди. Пошукова операція триває", - йдеться у повідомленні.

 

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