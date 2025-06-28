Нічна атака на Одесу: дрон влучив у багатоповерхівку, є жертви

Безпілотник влучив у 21-поверховий житловий будинок.

У ніч на 28 червня російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками типу "Шахед". Один із дронів влучив у 21-поверховий житловий будинок, спричинивши масштабну пожежу та жертви серед мирного населення.

Про це повідомляє "Суспільне", Telegram Нацполіції та голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Наслідки удару

Унаслідок влучання дрона у багатоповерхівку загинуло подружжя — їхні тіла рятувальники дістали з-під завалів після ліквідації пожежі на 7-9 поверхах. Щонайменше 14 осіб отримали поранення, серед них троє дітей.

Зі зруйнованого будинку евакуювали п’ятьох людей, у тому числі малу дитину. За інформацією ДСНС, двоє дітей — 3-річний малюк і 7-річний хлопчик — госпіталізовані: один отруївся продуктами горіння, інший — у стані середньої тяжкості. Також госпіталізували чотирьох дорослих.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що з 14 постраждалих шестеро перебувають у стаціонарі, з них троє — у важкому стані, включаючи одну дитину. Решта лікуються амбулаторно.

Масштаби руйнувань

Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, адміністративну будівлю, авто та іншу цивільну інфраструктуру. Усі пожежі вдалося ліквідувати силами ДСНС. На місцях подій працюють рятувальники, поліція та медики. Залучено 66 працівників поліції, які документують наслідки атаки, забезпечують порядок і допомагають громадянам.

Правоохоронці збирають докази, опитують свідків, надають психологічну допомогу та продовжують уточнювати кількість потерпілих і масштаби руйнувань.