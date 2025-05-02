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Нічна атака рф по Запоріжжю: серед поранених – 13-річна дитина

02 травня 2025, 08:07
Нічна атака рф по Запоріжжю: серед поранених – 13-річна дитина
Фото: Запорізька ОВА у Telegram
За даними ОВА, протягом минулої доби окупанти завдали 589 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області
Унаслідок вчорашнього удару по Запоріжжю поранення дістали 29 людей. Загалом росіяни провели 589 ударів по 16 населених пунктах протягом доби.
 
Про це інформує ОВА. 
 
В Укрзалізниці повідомили, що під атаку потрапив локомотиворемонтний завод. Персонал перебував в укритті, тож серед них поранених немає. 
 
"Суто цивільне підприємство, що спеціалізується на ремонті пасажирських електровозів. Лише зранку ДСНС загасила пожежу, зараз працюють вибухотехніки", – розповіли в УЗ. 
 
В ОВА додали, що ударів зазнали й інші населені пункти.
 
17 авіаударів ворог завдав по Залізничному, Новоандріївці, Святопетрівці, Зеленому та Цвітковому. 349 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Біленьке, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку. 
 
Оріхів, Гуляйполе, Новоданилівку та Чарівне зазнали дев'яти обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
 
214 разів ворог стріляв із артилерії по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новодарівки та Павлівки. 
 
"Надійшло 142 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків, автомобілів, гаражів", – йдеться у повідомленні. 

 

Запоріжжявійна в Україніросія окупанти

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