Нічна атака рф по Запоріжжю: серед поранених – 13-річна дитина

За даними ОВА, протягом минулої доби окупанти завдали 589 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області

Унаслідок вчорашнього удару по Запоріжжю поранення дістали 29 людей. Загалом росіяни провели 589 ударів по 16 населених пунктах протягом доби.

В Укрзалізниці повідомили , що під атаку потрапив локомотиворемонтний завод. Персонал перебував в укритті, тож серед них поранених немає.

"Суто цивільне підприємство, що спеціалізується на ремонті пасажирських електровозів. Лише зранку ДСНС загасила пожежу, зараз працюють вибухотехніки", – розповіли в УЗ.