Нічна ракетна атака на Київ: загинули 2 людини, 11поранені

Хоча сили протиповітряної оборони збили більше 20 російських ракет, все ж уламки впали на багатоповерхівку і через це є загиблі та поранені.

Про це написав начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко в Telegram-каналі.

"Внаслідок влучання уламків в 25-поверховий будинок в Соломʼянському районі сталося часткове руйнування будівельних конструкцій на 16, 17, 18, 19 поверхах будівлі із загораннями окремими осередками по поверхах. Пожежу локалізовано о 04.40, ліквідовано о 06:30. Внаслідок атаки травми різного ступеню важкості отримало 11 чоловік, 3 з них - госпіталізовано. Виявлено тіла 2 загиблих людей", йдеться в дописі.

Врятовано 24 людини, зокрема 3 людини деблоковано з-під завалів та ще одну – з ліфту.

Попко додав, що це 8-ма повітряна атака на столицю за червень. Ворог вчергове застосував свою звичайну тактику – стратегічні бомбардувальники Ту-95МС випустили з району Каспію ракети Х-101/555.

Силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено та знищено понад 20 ракет