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Нічна ракетна атака по Львову стала найбільшою від початку війни

06 липня 2023, 08:07
Нічна ракетна атака по Львову стала найбільшою від початку війни

Нічна ракетна атака по Львову, яка сталася вночі проти 6 липня, стала найбільшою на цивільну інфраструктуру міста від початку повномасштабного вторгнення. 

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

"Є загиблі та поранені. Рятувальники розбирають завали. Так виглядає, що будуть ще загиблі. Близько восьми поранених перебуває у медичних установах", - наголосив мер.

За його словами, у місті великі руйнації у житлових приміщеннях, офісах, пошкоджено школу, гуртожитки Львівської політехніки,  Зокрема, у будинках "просто позносило дах". Попередньо, зруйновано понад 50 помешкань.  

Садовий каже, що "ситуація надзвичайно складна". 

Тим часом, у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ повідомляють, що внаслідок російського ракетного обстрілу по Львову зросла кількість загиблих. Станом на 07:00 відомо про чотирьох загиблих. Травмовано - дев'ять. Під завалами ще залишаються люди.

Наразі на місці атаки триває пошуково-рятувальна операція. Співробітники ДСНС врятували сім осіб, а евакуювали - 64.   

Внаслідок російського ракетного обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок. Зруйновано третій та четвертий поверхи у двох під’їздах.

"Рятувальники продовжують розбирати завали. Також на місці працюють психологи. Розгорнуто мобільні поліцейські пункти, де приймають заяви від потерпілих та надають необхідну допомогу", - наголосили в міністерстві.

Нагадаємо, У Львівській області о 02:06 було оголошено повітряну тривогу, яка тривала до 03:18. Місцева влада повідомила, що ворог вночі атакував Львів. Через атаку окупантів пошкоджено житловий будинок і об'єкт критичної інфраструктури.

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