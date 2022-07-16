Нічний приліт стався по Одесі, ракета влучила у склад, постраждалих немає

Був приліт в Одесу, влучили у склад - торговельно-виробничий. Велика площа загоряння, дякую рятувальникам - вони одразу прибули на місце... Слава Богу, немає постраждалих. Охоронці цього складу дотримувалися правил поведінки під час повітряної тривоги, і це зберегло їх життя

Унаслідок нічного прильоту в Одесі російська ракета влучила в торговельно-виробничий склад, постраждалих немає.

Про це повідомив речник начальника Одеської ОВА Сергій Братчук у Телеграмі.

"Був приліт в Одесу, влучили у склад - торговельно-виробничий. Велика площа загоряння, дякую рятувальникам - вони одразу прибули на місце... Слава Богу, немає постраждалих. Охоронці цього складу дотримувалися правил поведінки під час повітряної тривоги, і це зберегло їх життя. А ворожі ракети нехай летять на південь - звідки вони прилітають", - сказав Братчук.

Речник ОВА особливо відзначив, що охоронці складу не постраждали, бо по сигналу повітряної тривоги перейшли до укриття.

Як повідомляв Укрінформ, під час нічного обстрілу Одеси російська ракета поцілила в цивільний об'єкт, спалахнула пожежа. Раніше речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що на місці пожежі в обласному центрі працюють рятувальники.

Загалом російські війська здійснили понад 46 ракетних обстрілів близько тридцяти підприємств та об'єктів інфраструктури Одещини з початку широкомасштабного вторгнення в Україну. Правоохоронці розслідують за фактами порушень законів та звичаїв війни 64 кримінальні провадження.