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Нічний удар росіян по багатоповерхівці у Запоріжжі: є загиблі

02 березня 2023, 07:57
Нічний удар росіян по багатоповерхівці у Запоріжжі: є загиблі
Вночі армія рф знову обстріляли українське місто - влучили в житловий будинок в Запоріжжі.

Внаслідок нічного удару росіян по 5-ти поверховому будинку в Запоріжжі загинули 2 людини, врятовано з-під завалів 11 осіб, будинок фактично зруйнованоий.

Про це написала Державна служба України з надзвичайних ситуацій в Telegram-каналі та Telegram-канал секретара Запорізької міської ради Анатолія Куртєва.

"За попередньою інформацією, загинули 2 людини. Приносимо щирі співчуття рідним та близьким".

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв написав, що внаслідок ворожого обстрілу 5-ти поверховий будинок у Запоріжжі практично повністю зруйновано, під завалами залишаються люди.

рашистські тварюки практично повністю зруйнували один 5-поверховий будинок. Люди знаходяться під завалами. За попередньою інформацією, загинуло 2 людини. Приносимо щирі співчуття рідним та близьким” - написав Куртєв.

На місці розгорнуті пункти допомоги ДСНС, Національної поліції, міської ради та соціального захисту, комунальними автобусами відбувається евакуація постраждалих людей.

рашисти – це армія мразот, яка здатна лише обстрілювати спляче місто та тероризувати мирних людей. Їм ніколи не буде прощення за це” - додав Секретар Запорізької міської ради.
РосіявійнаЗапоріжжяракета

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