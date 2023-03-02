Нічний удар росіян по багатоповерхівці у Запоріжжі: є загиблі

Вночі армія рф знову обстріляли українське місто - влучили в житловий будинок в Запоріжжі.

Внаслідок нічного удару росіян по 5-ти поверховому будинку в Запоріжжі загинули 2 людини, врятовано з-під завалів 11 осіб, будинок фактично зруйнованоий.

Про це написала Державна служба України з надзвичайних ситуацій в Telegram-каналі та Telegram-канал секретара Запорізької міської ради Анатолія Куртєва.

"За попередньою інформацією, загинули 2 людини. Приносимо щирі співчуття рідним та близьким".

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв написав, що внаслідок ворожого обстрілу 5-ти поверховий будинок у Запоріжжі практично повністю зруйновано, під завалами залишаються люди.

“рашистські тварюки практично повністю зруйнували один 5-поверховий будинок. Люди знаходяться під завалами. За попередньою інформацією, загинуло 2 людини. Приносимо щирі співчуття рідним та близьким” - написав Куртєв.

На місці розгорнуті пункти допомоги ДСНС, Національної поліції, міської ради та соціального захисту, комунальними автобусами відбувається евакуація постраждалих людей.

“рашисти – це армія мразот, яка здатна лише обстрілювати спляче місто та тероризувати мирних людей. Їм ніколи не буде прощення за це” - додав Секретар Запорізької міської ради.