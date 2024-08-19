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ПОЛІТИКА

Нідерландська філія "Росатому" приносить мільйони до бюджету росії під час війни – ЗМІ

19 серпня 2024, 08:10
Нідерландська філія
Фото: aem-group.ru
Згідно з річним звітом дочірньої компанії "Росатома" в Нідерландах Uranium One, прибуток від діяльності цієї компанії йде в російський бюджет і становить сотні мільйонів євро.

"Росатом" за допомогою дочірньої компанії в Нідерландах регулярно забезпечує додатковий дохід до російського бюджету, зокрема під час війни в Україні.

Про це повідомляє NOS.

Згідно з річним звітом дочірньої компанії "Росатома" в Нідерландах Uranium One, прибуток від діяльності цієї компанії йде в російський бюджет і становить сотні мільйонів євро.

Таким чином, росія має вигоду від залежності Європи від російського уранового сектора, у тому числі під час загарбницької війни рф в Україні. Через цю залежність західні уряди поки що не наважуються вводити санкції проти "Росатому".

У виданні уточнили, що через компанію Uranium One "Росатом" займається видобутком сировини у Казахстані та Танзанії. Звідти виторг надходить до Нідерландів, а далі до російського бюджету.

У 2022 році голландська компанія отримала прибуток у розмірі 220 млн євро. Десятки мільйонів були передані материнської компанії у росії. Значну частку прибутку забезпечує також торгівля ураном та інша діяльність.

Також NOS пише, що у 2022 році "Росатом" заплатив до бюджету рф податки у розмірі 3,1 млрд євро.

"Росатом" - є російським державним холдингом, який об'єднує понад 400 підприємств атомної галузі.

НідерландиРосатом

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