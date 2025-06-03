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Нідерландські партії проводять екстрені переговори, щоб уникнути краху уряду

03 червня 2025, 11:11
Нідерландські партії проводять екстрені переговори, щоб уникнути краху уряду
Суперечка щодо політики Нідерландів щодо надання притулку у 2023 році "потопила" уряд попереднього прем'єр-міністра Марка Рютте
Керівна коаліція в Нідерландах проведе сьогодні другий день екстрених зустрічей, щоб уникнути краху уряду через міграційну політику країни.
 
Про це пише Bloomberg.
 
Герт Вілдерс у неділю пригрозив вивести свою ультраправу Партію свободи з уряду, якщо коаліція відмовиться погодитися з його пропозиціями щодо стримування міграції шляхом закриття кордонів для шукачів притулку, тимчасового призупинення возз'єднання сімей та повернення шукачів притулку до Сирії.
 
Суперечка щодо політики Нідерландів щодо надання притулку у 2023 році “потопила” уряд попереднього прем'єр-міністра Марка Рютте, який був лідером країни з найдовшим перебуванням на посаді. Зустріч у понеділок завершилася без консенсусу, коли три партнери Вілдерса по коаліції відмовилися підтримати його 10-пунктний міграційний план.
 
Партія Вілдерса здобула шокуючу перемогу на парламентських виборах 2023 року, оскільки ультраправі партії у всій Європі зросли в популярності, частково завдяки обіцянкам скоротити міграцію. 
 
Однак нідерландські коаліційні партії відмовилися призначити Вілдерса прем'єр-міністром, натомість призначивши колишнього главу розвідки Діка Схофа, який не був членом будь-якої партії.

 

Незважаючи на те, що підтримка Партії свободи знижувалася протягом останніх кількох місяців, вона відновила свої позиції найсильнішої політичної сили в провідному опитуванні цього тижня після того, як Вілдерс оголосив про свій новий план міграції.

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