Нідерландські партії проводять екстрені переговори, щоб уникнути краху уряду

Суперечка щодо політики Нідерландів щодо надання притулку у 2023 році "потопила" уряд попереднього прем'єр-міністра Марка Рютте

Керівна коаліція в Нідерландах проведе сьогодні другий день екстрених зустрічей, щоб уникнути краху уряду через міграційну політику країни.

Герт Вілдерс у неділю пригрозив вивести свою ультраправу Партію свободи з уряду, якщо коаліція відмовиться погодитися з його пропозиціями щодо стримування міграції шляхом закриття кордонів для шукачів притулку, тимчасового призупинення возз'єднання сімей та повернення шукачів притулку до Сирії.

Суперечка щодо політики Нідерландів щодо надання притулку у 2023 році “потопила” уряд попереднього прем'єр-міністра Марка Рютте, який був лідером країни з найдовшим перебуванням на посаді. Зустріч у понеділок завершилася без консенсусу, коли три партнери Вілдерса по коаліції відмовилися підтримати його 10-пунктний міграційний план.

Партія Вілдерса здобула шокуючу перемогу на парламентських виборах 2023 року, оскільки ультраправі партії у всій Європі зросли в популярності, частково завдяки обіцянкам скоротити міграцію. Однак нідерландські коаліційні партії відмовилися призначити Вілдерса прем'єр-міністром, натомість призначивши колишнього главу розвідки Діка Схофа, який не був членом будь-якої партії.

Незважаючи на те, що підтримка Партії свободи знижувалася протягом останніх кількох місяців, вона відновила свої позиції найсильнішої політичної сили в провідному опитуванні цього тижня після того, як Вілдерс оголосив про свій новий план міграції.