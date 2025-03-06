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ПОЛІТИКА

Нідерланди анонсували €3,5 мільярда допомоги Україні

06 березня 2025, 10:05
Нідерланди анонсували €3,5 мільярда допомоги Україні
Фото: з вільних джерел
Україна очікує також продовження постачання літаків F-16.

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф оголосив про виділення 3,5 мільярда євро (приблизно 3,8 мільярда доларів) державної допомоги Україні у 2026 році. Він також зазначив, що ці кошти можуть бути використані раніше ‒ вже у 2025 році, якщо виникне така необхідність.

Про це повідомило агентство Reuters, нагадавши, що попередній уряд Нідерландів передбачив аналогічну суму для підтримки України у 2025 році.

Окрім цього, Схооф повідомив у соцмережі X про телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Під час обговорення, зокрема, йшлося про можливість інвестування 700 мільйонів євро у виробництво безпілотників, частина з яких буде призначена для України.

Нідерландивійнадопомога УкраїніF-16

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