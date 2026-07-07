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Нідерланди більше не мають можливостей надавати Україні військову допомогу

07 липня 2026, 14:55
Нідерланди більше не мають можливостей надавати Україні військову допомогу
Загалом Нідерланди витратили 9,1 млрд євро на військову підтримку України.
Нідерланди більше не можуть надавати Україні пряму військову підтримку.
 
Про це заявила міністр оборони країни Ділан Єшільгоз-Зегеріус, передає Bloomberg.
 
Вона наголосила, що буде закликати інші країни допомогти Україні, однак Нідерланди вже зробили все, що могли. 
 
"У нас, як у Нідерландів, більше немає можливостей, оскільки ми вже зробили дуже багато", – наголосила міністр.
 
Коли в неї запитали про нові запити на ракети Patriot, Єшільгоз-Зегеріус відповіла:
 
"Ми досягли межі своїх можливостей".
 
Bloomberg нагадав, що Нідерланди витратили 9,1 млрд євро (10,4 млрд доларів) на військову підтримку України, а ще 11,6 млрд євро заплановано витратити. Нині держава виділила 1 млрд євро на так звану програму PURL, в межах якої європейські союзники оплачують американську зброю для України.

 

Нідерландивійна в Україніросія окупанти

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