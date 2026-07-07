Нідерланди більше не мають можливостей надавати Україні військову допомогу
07 липня 2026, 14:55
Загалом Нідерланди витратили 9,1 млрд євро на військову підтримку України.
Нідерланди більше не можуть надавати Україні пряму військову підтримку.
Про це заявила міністр оборони країни Ділан Єшільгоз-Зегеріус, передає Bloomberg.
Вона наголосила, що буде закликати інші країни допомогти Україні, однак Нідерланди вже зробили все, що могли.
"У нас, як у Нідерландів, більше немає можливостей, оскільки ми вже зробили дуже багато", – наголосила міністр.
Коли в неї запитали про нові запити на ракети Patriot, Єшільгоз-Зегеріус відповіла:
"Ми досягли межі своїх можливостей".
Bloomberg нагадав, що Нідерланди витратили 9,1 млрд євро (10,4 млрд доларів) на військову підтримку України, а ще 11,6 млрд євро заплановано витратити. Нині держава виділила 1 млрд євро на так звану програму PURL, в межах якої європейські союзники оплачують американську зброю для України.