Нідерланди більше не мають можливостей надавати Україні військову допомогу

Загалом Нідерланди витратили 9,1 млрд євро на військову підтримку України.

Нідерланди більше не можуть надавати Україні пряму військову підтримку.

Про це заявила міністр оборони країни Ділан Єшільгоз-Зегеріус, передає Bloomberg.

Вона наголосила, що буде закликати інші країни допомогти Україні, однак Нідерланди вже зробили все, що могли.

"У нас, як у Нідерландів, більше немає можливостей, оскільки ми вже зробили дуже багато", – наголосила міністр.