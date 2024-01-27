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ПОЛІТИКА

Нідерланди доєдналися до IT-коаліції з кіберзахисту України та зробили перший внесок

27 січня 2024, 14:49
Нідерланди доєдналися до IT-коаліції з кіберзахисту України та зробили перший внесок
Фото: з вільних джерел
Новий учасник коаліції вже зробив внесок у розмірі 10 млн євро.

Нідерланди приєдналися до ІТ-коаліції, яка була створена партнерами для підтримки України. Країна зробила перший внесок.

Про це повідомляє Міноборони в Facebook.

Зазначається, що Нідерланди доєдналися до ІТ-коаліції на останньому засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Новий учасник коаліції вже зробив внесок у розмірі 10 млн євро.

Також на "Рамштайні" Данія виділила 91 млн крон (понад 12 млн євро) на кіберзахист України. Ці кошти направлять на проєкти з кібербезпеки ЗСУ та Міноборони.

Додамо, що ІТ-коаліція - це спеціальне об'єднання держав у межах Контактної групи з питань оборони України під керівництвом Естонії та Люксембургу. Внески в ІТ-коаліцію раніше зробили Естонія (500 тисяч євро) та Люксембург (10 млн євро). Литва та Латвія також передали матеріальну допомогу у вигляді ліцензій та обладнання.

Загалом до ІТ-коаліції приєдналися вже 11 країн: Україна, Бельгія, Великобританія, Данія, Естонія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург та Японія.

Допомога для України від Нідерландів

Нідерланди після початку широкомасштабного вторгнення рф надають Україні не лише оборонну, а й фінансову допомогу.

Нідерландикіберзахист

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