Нідерланди хочуть заборонити соцмережі для дітей до 15 років

Нідерланди приєднуються до низки країн ЄС, які посилюють регулювання доступу неповнолітніх до соцмереж.

Влада Нідерландів оприлюднила нові рекомендації, згідно з якими дітям віком до 15 років не слід мати доступу до соціальних мереж, таких як TikTok та Instagram.

Про це повідомляє Politico.

Рекомендації стали відповіддю на запит парламенту, поданий ще в лютому, і містять настанови щодо «екранного часу» та безпечного використання цифрових платформ. Уряд зазначає, що підлітки старші 13 років можуть поступово знайомитися з платформами для соціальної взаємодії, зокрема месенджерами WhatsApp і Signal. Ці застосунки, за висновками експертів, сприяють розвитку соціальних навичок та ідентичності.

Також влада рекомендує обмежити щоденний час перед екранами:

дітям 2–4 років — до 30 хвилин на день;

дітям від 12 років — не більше трьох годин.

Батькам і вчителям радять подавати приклад здорових цифрових звичок — зокрема, відмовлятися від телефонів під час спілкування з дітьми.

Нідерланди приєднуються до низки країн ЄС, які посилюють регулювання доступу неповнолітніх до соцмереж через занепокоєння щодо впливу контенту на психічне здоров’я. У травні 2025 року Єврокомісія відкрила провадження проти платформ для дорослих, а раніше — розслідування щодо Meta і TikTok через потенційні порушення Закону про цифрові послуги.

Франція також розглядає можливість заборони доступу до соцмереж дітям до 15 років, якщо ЄС не запровадить відповідних заходів найближчим часом. Очікується, що влітку Євросоюз запустить спеціальний застосунок для перевірки віку користувачів.