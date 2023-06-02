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Нідерланди хочуть закупити десятки танків Leopard 1 для України – ЗМІ

02 червня 2023, 08:43
Нідерланди хочуть закупити десятки танків Leopard 1 для України – ЗМІ
джерело warfor
Проте для цього потрібен дозвіл уряду Швейцарії.

Уряд Нідерландів збирається закупити для України десятки танків Leopard 1. Постачальником може стати швейцарська компанія. 

Про це повідомляє телерадіокомпанія NOS із посиланням на джерела з Гааги. 

Проте, щоб передати танки для ЗСУ, потрібен дозвіл від уряду Швейцарії, угода з яким поки що не укладена. Офіційний Берн прагне зберегти нейтралітет, а поставки зброї можуть похитнути цей статус. 

Наприкінці квітня стало відомо, що Нідерланди й Данія придбають для України чотирнадцять основних бойових танків Leopard 2-A4. Вони мають прибути до України в наступному році.

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