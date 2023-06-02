Нідерланди хочуть закупити десятки танків Leopard 1 для України – ЗМІ
Уряд Нідерландів збирається закупити для України десятки танків Leopard 1. Постачальником може стати швейцарська компанія.
Про це повідомляє телерадіокомпанія NOS із посиланням на джерела з Гааги.
Проте, щоб передати танки для ЗСУ, потрібен дозвіл від уряду Швейцарії, угода з яким поки що не укладена. Офіційний Берн прагне зберегти нейтралітет, а поставки зброї можуть похитнути цей статус.
Наприкінці квітня стало відомо, що Нідерланди й Данія придбають для України чотирнадцять основних бойових танків Leopard 2-A4. Вони мають прибути до України в наступному році.