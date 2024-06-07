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Нідерланди інвестують €54 млн у виробництво дронів задля допомоги Україні – Bloomberg

07 червня 2024, 16:51
Нідерланди інвестують €54 млн у виробництво дронів задля допомоги Україні – Bloomberg
Нідерланди інвестують у виробництво безпілотників для підтримки України та зміцнення власної армії.

Міністерство оборони Нідерландів інвестує 54 мільйони євро (58,8 мільйона доларів) у збільшення потужностей з виробництва військових безпілотників, щоб допомогти Україні, повідомив державний секретар оборони Крістоф ван дер Маат. Гроші будуть використані як для фінансування виробничих майданчиків, так і для подальшої підтримки досліджень у галузі безпілотників.

Про це заявив ван дер Маат в інтерв'ю агентству Bloomberg.

Ці інвестиції допоможуть доставити безпілотники в Україну і посилити голландську армію.

"Ми хочемо розмістити замовлення на виробництво безпілотників, щоб допомогти Україні, і розбудові нашої власної армії. За допомогою цих замовлень ми хочемо створити екосистему для безпілотників у нашій країні", — сказав він.

За останні два роки дрони відіграли важливу роль на полі бою в Україні й стали невід'ємною частиною оборонного потенціалу країни. Проєкт також необхідний для того, щоб протистояти успіхам таких країн, як Туреччина та Іран, у виробництві військових дронів, і переконатися, що Захід не відстає, вважає державний секретар оборони Нідерландів.

"Саме тому створюються коаліції, щоб ми могли підтримати Україну", — повідомив він, додавши, що це сектор, в якому можна "швидко зробити деякі великі кроки".

Фінансування надходитиме від уряду, але ван дер Маат висловив упевненість, що голландські банки та пенсійні фонди також незабаром зроблять свій внесок.

Нідерландивійна в Україніпідтримка Україниросія-агресор

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