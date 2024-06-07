Нідерланди інвестують €54 млн у виробництво дронів задля допомоги Україні – Bloomberg
Міністерство оборони Нідерландів інвестує 54 мільйони євро (58,8 мільйона доларів) у збільшення потужностей з виробництва військових безпілотників, щоб допомогти Україні, повідомив державний секретар оборони Крістоф ван дер Маат. Гроші будуть використані як для фінансування виробничих майданчиків, так і для подальшої підтримки досліджень у галузі безпілотників.
Про це заявив ван дер Маат в інтерв'ю агентству Bloomberg.
Ці інвестиції допоможуть доставити безпілотники в Україну і посилити голландську армію.
"Ми хочемо розмістити замовлення на виробництво безпілотників, щоб допомогти Україні, і розбудові нашої власної армії. За допомогою цих замовлень ми хочемо створити екосистему для безпілотників у нашій країні", — сказав він.
"Саме тому створюються коаліції, щоб ми могли підтримати Україну", — повідомив він, додавши, що це сектор, в якому можна "швидко зробити деякі великі кроки".
Фінансування надходитиме від уряду, але ван дер Маат висловив упевненість, що голландські банки та пенсійні фонди також незабаром зроблять свій внесок.