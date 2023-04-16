Нідерланди нададуть Україні фінанси на підтримку фермерів і підготовку до зими

Також фінансування планують спрямувати на генератори, щоб допомогти країні пережити майбутню зиму.

Нідерланди через механізм Світового банку виділяють 100 мільйонів євро на гарантії для фінансування сільськогосподарського бізнесу в Україні.



Про це на весняних зборах Світового банку у Вашингтоні оголосила міністерка зовнішньої торгівлі та розвитку Нідерландів Ліше Шрайнемахер, пише видання ANP.

Допомога у 100 мільйонів євро – це перше конкретне виконання 2,5 мільярдів євро, які Нідерланди пообіцяли Україні на початку цього року на підтримку відновлення й переважна частина якої буде витрачена на військову підтримку, пояснила міністерка.



"40 мільйонів євро будуть використані спеціально для сільськогосподарських компаній, щоб вони все ще могли купувати зерно в цьому сезоні або замінити сільськогосподарське обладнання, яке було знищене", – зазначила Шрайнемахер.

Транш допоможе не лише українському аграрному сектору, а й глобальній продовольчій безпеці, оскільки Україна експортує багато зерна.

Решту коштів зі 100 мільйонів євро планують спрямувати для закупівлі генераторів, а також для інших цілей . На що саме піде більше коштів, Шрайнемахер не змогла сказати, та зазначила, що пріоритетом для Нідерландів є цивільне розмінування.