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Нідерланди нададуть Україні фінанси на підтримку фермерів і підготовку до зими

16 квітня 2023, 16:30
Нідерланди нададуть Україні фінанси на підтримку фермерів і підготовку до зими
Фото: telegraph.co.uk
Також фінансування планують спрямувати на генератори, щоб допомогти країні пережити майбутню зиму.

Нідерланди через механізм Світового банку виділяють 100 мільйонів євро на гарантії для фінансування сільськогосподарського бізнесу в Україні.  

Про це на весняних зборах Світового банку у Вашингтоні оголосила міністерка зовнішньої торгівлі та розвитку Нідерландів Ліше Шрайнемахер, пише видання ANP.

Допомога у 100 мільйонів євро – це перше конкретне виконання 2,5 мільярдів євро, які Нідерланди пообіцяли Україні на початку цього року на підтримку відновлення й переважна частина якої буде витрачена на військову підтримку, пояснила міністерка.

"40 мільйонів євро будуть використані спеціально для сільськогосподарських компаній, щоб вони все ще могли купувати зерно в цьому сезоні або замінити сільськогосподарське обладнання, яке було знищене", – зазначила Шрайнемахер.

Транш допоможе не лише українському аграрному сектору, а й глобальній продовольчій безпеці, оскільки Україна експортує багато зерна.

Решту коштів зі 100 мільйонів євро планують спрямувати для закупівлі генераторів, а також для інших цілей . На що саме піде більше коштів, Шрайнемахер не змогла сказати, та зазначила, що пріоритетом для Нідерландів є цивільне розмінування.

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