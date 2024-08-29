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Нідерланди не проти використання Україною F-16 для ударів по рф

29 серпня 2024, 13:25
Нідерланди не проти використання Україною F-16 для ударів по рф
Фото: en.wikipedia.org
Єдине робити усе потрібно в рамках гуманітарного права війни.

Амстердам не обмежує використання Україною переданих їй винищувачів F-16 в тому числі і у повітряному просторі росії. 

Про це повідомив виданню NOS командувач Збройних сил Онно Ейхельсхайм.

"Ми не вводили жодних обмежень на використання та дальність дії F-16 за умови дотримання законів війни", - заявив він.

Ейхельсхайм додав, що вторгнення України на територію росії було "блискучим з практичної точки зору".

"Вони досить швидко захопили велику територію, використовуючи нові методи. Тим самим вони створили дилему для путіна", - каже Ейхельсхайм.

Нідерландський командувач не бачить жодної проблеми у тому, що в таких наступальних діях використовуватиметься голландська зброя.

"Україна може використовувати ресурси, які ми надаємо, за своїм бажанням за умови дотримання гуманітарного права війни", - каже Ейхельсхайм.

Він додав, що наразі питання у тому, як Україна може "стратегічно" використати свою присутність у Курську.

За його словами, Київ може використати це як розмінну монету у переговорах.

"Або ви використовуєте це, щоб гарантувати, що росія виведе підрозділи з регіону Донбасу. Ми не бачимо, щоб останній стався, тому час покаже нам, якою мірою це має стратегічний вплив", - додав він.

За словами Ейхельсхайма, Курська операція є "принаймні початком можливого стратегічного коригування боротьби між росією та Україною".

Нідерланди надали Україні 24 літаки F-16, але Ейхельсхайм не відповів, скільки вже розгорнуто в країні.

 
Нідерландивійна в Україніудари по рф

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