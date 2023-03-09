Нідерланди обмежать експорт чіпів до Китаю
Вони також приєднаються до зусиль США щодо стримування експорту технологій виготовлення мікросхем до Китаю.
Повідомляє Reuters.
“Уряд Нідерландів у середу заявив, що планує нові обмеження на експорт напівпровідникових технологій для захисту національної безпеки, приєднавшись до зусиль США щодо обмеження експорту мікросхем до Китаю”, - написано в матеріалі.
Така заява ознаменувала перший конкретний крок нідерландців, які контролюють основні технології виробництва мікросхем, щодо прийняття правил, до яких закликає США, щоби загальмувати китайську промисловість з виробництва мікросхем і уповільнити її військові успіхи.
Восени уряд США ввели масштабні експортні обмеження на постачання американських інструментів для виготовлення мікросхем до Китаю. Задля ефективного обмеження потрібна згода інших ключових постачальників в Нідерландах і Японії, які виробляють технології для виробництва мікросхем. Країни-союзники вели переговори з цього питання протягом кількох місяців.
Міністр внутрішньої торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів Ліше Шрайнемахер оголосила про це рішення в листі до парламенту, заявивши, що обмеження буде введено до літа. В листі не згадується ні Китай, ключовий торговий партнер Нідерландів, ні ASML Holding, найбільша в Європі технологічна фірма і великий постачальник для виробників напівпровідників.
В листі міністра зазначено, що однією з технологій, про які йдеться, є літографічні системи DUV, другі за досконалістю машини, які ASML продає виробникам компʼютерних мікросхем.
“Оскільки Нідерланди вважають за необхідне з міркувань національної безпеки якнайшвидше поставити цю технологію під контроль, Кабінет міністрів запровадить національний контрольний список”, – написано в листі міністра.
Мікрочипи виробництва нідерландських компаній попри санкції потрапляють до росії, експорт відбувається через посередників. Поставки були здійснені до трьох російських компаній, пов’язаних з оборонними підприємствами. У російській зброї також були виявлені “голландські” мікрочипи.Є схема, коли невелика група китайських компаній отримує нідерландські чипи та експортує їх до росії. Одна з таких компаній входить до санкційного списку США через поставки для російського оборонного комплексу.