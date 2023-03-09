Нідерланди обмежать експорт чіпів до Китаю

Нідерланди планують ввести нові обмеження на експорт напівпровідникових технологій для захисту національної безпеки.

Вони також приєднаються до зусиль США щодо стримування експорту технологій виготовлення мікросхем до Китаю.

Повідомляє Reuters.

“Уряд Нідерландів у середу заявив, що планує нові обмеження на експорт напівпровідникових технологій для захисту національної безпеки, приєднавшись до зусиль США щодо обмеження експорту мікросхем до Китаю”, - написано в матеріалі.

Така заява ознаменувала перший конкретний крок нідерландців, які контролюють основні технології виробництва мікросхем, щодо прийняття правил, до яких закликає США, щоби загальмувати китайську промисловість з виробництва мікросхем і уповільнити її військові успіхи.

Восени уряд США ввели масштабні експортні обмеження на постачання американських інструментів для виготовлення мікросхем до Китаю. Задля ефективного обмеження потрібна згода інших ключових постачальників в Нідерландах і Японії, які виробляють технології для виробництва мікросхем. Країни-союзники вели переговори з цього питання протягом кількох місяців.

Міністр внутрішньої торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів Ліше Шрайнемахер оголосила про це рішення в листі до парламенту, заявивши, що обмеження буде введено до літа. В листі не згадується ні Китай, ключовий торговий партнер Нідерландів, ні ASML Holding, найбільша в Європі технологічна фірма і великий постачальник для виробників напівпровідників.

В листі міністра зазначено, що однією з технологій, про які йдеться, є літографічні системи DUV, другі за досконалістю машини, які ASML продає виробникам компʼютерних мікросхем.

“Оскільки Нідерланди вважають за необхідне з міркувань національної безпеки якнайшвидше поставити цю технологію під контроль, Кабінет міністрів запровадить національний контрольний список”, – написано в листі міністра.

Мікрочипи виробництва нідерландських компаній попри санкції потрапляють до росії, експорт відбувається через посередників. Поставки були здійснені до трьох російських компаній, пов’язаних з оборонними підприємствами. У російській зброї також були виявлені “голландські” мікрочипи.Є схема, коли невелика група китайських компаній отримує нідерландські чипи та експортує їх до росії. Одна з таких компаній входить до санкційного списку США через поставки для російського оборонного комплексу.