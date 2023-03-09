Матеріали:
Теми:

Нідерланди обмежать експорт чіпів до Китаю

09 березня 2023, 15:03
Нідерланди обмежать експорт чіпів до Китаю
Фото: Bloomberg
Нідерланди планують ввести нові обмеження на експорт напівпровідникових технологій для захисту національної безпеки.

Вони також приєднаються до зусиль США щодо стримування експорту технологій виготовлення мікросхем до Китаю.

Повідомляє Reuters.

Уряд Нідерландів у середу заявив, що планує нові обмеження на експорт напівпровідникових технологій для захисту національної безпеки, приєднавшись до зусиль США щодо обмеження експорту мікросхем до Китаю”, - написано в матеріалі.

Така заява ознаменувала перший конкретний крок нідерландців, які контролюють основні технології виробництва мікросхем, щодо прийняття правил, до яких закликає США, щоби загальмувати китайську промисловість з виробництва мікросхем і уповільнити її військові успіхи.

Восени уряд США ввели масштабні експортні обмеження на постачання американських інструментів для виготовлення мікросхем до Китаю. Задля ефективного обмеження потрібна згода інших ключових постачальників в Нідерландах і Японії, які виробляють технології для виробництва мікросхем. Країни-союзники вели переговори з цього питання протягом кількох місяців.

Міністр внутрішньої торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів Ліше Шрайнемахер оголосила про це рішення в листі до парламенту, заявивши, що обмеження буде введено до літа. В листі не згадується ні Китай, ключовий торговий партнер Нідерландів, ні ASML Holding, найбільша в Європі технологічна фірма і великий постачальник для виробників напівпровідників. 

В листі міністра зазначено, що однією з технологій, про які йдеться, є літографічні системи DUV, другі за досконалістю машини, які ASML продає виробникам компʼютерних мікросхем.

Оскільки Нідерланди вважають за необхідне з міркувань національної безпеки якнайшвидше поставити цю технологію під контроль, Кабінет міністрів запровадить національний контрольний список”, – написано в листі міністра.

Мікрочипи виробництва нідерландських компаній попри санкції потрапляють до росії, експорт відбувається через посередників. Поставки були здійснені до трьох російських компаній, пов’язаних з оборонними підприємствами. У російській зброї також були виявлені “голландські” мікрочипи.Є схема, коли невелика група китайських компаній отримує нідерландські чипи та експортує їх до росії. Одна з таких компаній входить до санкційного списку США через поставки для російського оборонного комплексу.

Нідерландисанкціїчіпимікросхеми

Останні матеріали

Грузія – новий фронт у гібридній війні росії. путін хоче затягти її до свого клубу авторитарних держав – Bloomberg
Політика
Грузія – новий фронт у гібридній війні росії. путін хоче затягти її до свого клубу авторитарних держав – Bloomberg
Переклад iPress – 09 березня 2023, 16:19
9 березня 2023 року: черговий російський авіаудар – Том Купер
Політика
9 березня 2023 року: черговий російський авіаудар – Том Купер
Переклад iPress – 09 березня 2023, 12:53
Асиметрії війни. росія прагне перемоги через руйнацію, Україна – через розбудову – Мік Раян
Політика
Асиметрії війни. росія прагне перемоги через руйнацію, Україна – через розбудову – Мік Раян
Переклад iPress – 09 березня 2023, 10:37
Україна може перемогти росію зброєю, яку не дає Байден. Але навряд чи йому вистачить на це духу – генерал Джек Кін
Політика
Україна може перемогти росію зброєю, яку не дає Байден. Але навряд чи йому вистачить на це духу – генерал Джек Кін
Переклад iPress – 08 березня 2023, 16:17
США ще не готові до епохи конфлікту
Політика
США ще не готові до епохи конфлікту "великих держав". Але посилено готуються до нього – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 березня 2023, 12:20
За підривом Північних потоків стоїть
Політика
За підривом Північних потоків стоїть "проукраїнська група"? Як New York Times на користь росії намагається вбити клін між Україною та Заходом
08 березня 2023, 08:30
ЗСУ збільшують кількість вильотів. А на Донбасі бездоріжжя, багнюка та можливі прориви росіян – Том Купер
Політика
ЗСУ збільшують кількість вильотів. А на Донбасі бездоріжжя, багнюка та можливі прориви росіян – Том Купер
Переклад iPress – 07 березня 2023, 17:25
Відверта брехня генерала гєрасімова, лоботомія та покарання. гєрасімов придатний лише для того, щоб постати перед судом – The Economist
Політика
Відверта брехня генерала гєрасімова, лоботомія та покарання. гєрасімов придатний лише для того, щоб постати перед судом – The Economist
Переклад iPress – 07 березня 2023, 14:04
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється