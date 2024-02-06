Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Нідерланди обвинувачують Китай у кібершпигунстві

06 лютого 2024, 20:57
Нідерланди обвинувачують Китай у кібершпигунстві
Фото: з вільних джерел
Спецслужби назвали це частиною тенденції китайського політичного шпигунства проти Нідерландів та їхніх союзників.

Китайські кібершпигуни, яких підтримує держава, отримали доступ до нідерландської військової мережі минулого року.

Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, повідомляє Reuters.

Спецслужби назвали це частиною тенденції китайського політичного шпигунства проти Нідерландів та їхніх союзників.

Видання зазначає, що Нідерланди вперше публічно звинуватили Китай у кібершпигунстві, оскільки між двома країнами зростає напруженість у сфері національної безпеки.

"Важливо забезпечити, щоб шпигунська діяльність такого роду, яку здійснює Китай, стала надбанням громадськості, оскільки це допоможе підвищити міжнародну стійкість до цього типу кібершпигунства", - заявила Оллонгрен.

Агентства, відомі під абревіатурами MIVD і AIVD, заявили, що хакери розмістили шкідливе програмне забезпечення або шкідливе ПЗ, що приховувало їхню власну діяльність, усередині мережі збройних сил, яку використовували 50 осіб для несекретних досліджень.

"MIVD і AIVD наголошують, що цей інцидент не є самостійним, а є частиною ширшої тенденції китайського політичного шпигунства проти Нідерландів та їхніх союзників", - заявили вони у своєму звіті.

Посольство Китаю в Нідерландах заявило, що виступає проти всіх форм кібератак.

У квітні минулого року AIVD заявила в щорічній оцінці, що Китай становить найбільшу загрозу економічній безпеці Нідерландів, оскільки намагається шпигувати за високотехнологічними компаніями та університетами.

Основною метою є ASML, розташована в південному місті Вельдховен. Це домінуючий у світі постачальник літографічних машин для виготовлення комп'ютерних чипів.

В окремому звіті, також опублікованому у квітні минулого року, MIVD заявило, що Китай незаконно намагався придбати голландські космічні технології.

шпигунствоКитайНідерланди

Останні матеріали

Не лише громадянська війна. Верховний суд вирішуватиме, чи зможе Трамп обіймати посаду президента через заколот у січні 2020 року – Тімоті Снайдер
Політика
Не лише громадянська війна. Верховний суд вирішуватиме, чи зможе Трамп обіймати посаду президента через заколот у січні 2020 року – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 06 лютого 2024, 14:39
росіяни трохи просунулися на Куп'янському напрямку. А Україна розширила плацдарм біля Кринок – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни трохи просунулися на Куп'янському напрямку. А Україна розширила плацдарм біля Кринок – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 лютого 2024, 12:13
Політичні торги навколо допомоги Україні. Як республіканці шокували Європу – Politico
Політика
Політичні торги навколо допомоги Україні. Як республіканці шокували Європу – Politico
Переклад iPress – 06 лютого 2024, 09:09
Домашні ігри: політична конкуренція. Авторитарні операції впливу cпрацьовують, коли демократії розхитані – Едвард Лукас
Політика
Домашні ігри: політична конкуренція. Авторитарні операції впливу cпрацьовують, коли демократії розхитані – Едвард Лукас
Переклад iPress – 05 лютого 2024, 16:35
російсько-українська війна і майбутнє. На результат впливатимуть не лише технології – Лоуренс Фрідман
Технології
російсько-українська війна і майбутнє. На результат впливатимуть не лише технології – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 05 лютого 2024, 12:41
Невтішні новини з Вашингтона. путін захопив крило Республіканської партії – Філліпс О'Брайен
Політика
Невтішні новини з Вашингтона. путін захопив крило Республіканської партії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 05 лютого 2024, 09:14
Фіни обирають президента, і з хвилюванням стежать за США. Над Фінляндією нависла
Політика
Фіни обирають президента, і з хвилюванням стежать за США. Над Фінляндією нависла "екзистенційна загроза" з боку росії – The Guardian
Переклад iPress – 02 лютого 2024, 15:49
Справжня зброя зі ШІ – це дрони, а не ядерні ракети. Якби санкції працювали, росія програла б війну із штучним інтелектом – Філліпс О'Брайен
Технології
Справжня зброя зі ШІ – це дрони, а не ядерні ракети. Якби санкції працювали, росія програла б війну із штучним інтелектом – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 02 лютого 2024, 12:27
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється