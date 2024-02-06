Нідерланди обвинувачують Китай у кібершпигунстві

Спецслужби назвали це частиною тенденції китайського політичного шпигунства проти Нідерландів та їхніх союзників.

Китайські кібершпигуни, яких підтримує держава, отримали доступ до нідерландської військової мережі минулого року.

Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, повідомляє Reuters.

Спецслужби назвали це частиною тенденції китайського політичного шпигунства проти Нідерландів та їхніх союзників.

Видання зазначає, що Нідерланди вперше публічно звинуватили Китай у кібершпигунстві, оскільки між двома країнами зростає напруженість у сфері національної безпеки.

"Важливо забезпечити, щоб шпигунська діяльність такого роду, яку здійснює Китай, стала надбанням громадськості, оскільки це допоможе підвищити міжнародну стійкість до цього типу кібершпигунства", - заявила Оллонгрен.

Агентства, відомі під абревіатурами MIVD і AIVD, заявили, що хакери розмістили шкідливе програмне забезпечення або шкідливе ПЗ, що приховувало їхню власну діяльність, усередині мережі збройних сил, яку використовували 50 осіб для несекретних досліджень.

"MIVD і AIVD наголошують, що цей інцидент не є самостійним, а є частиною ширшої тенденції китайського політичного шпигунства проти Нідерландів та їхніх союзників", - заявили вони у своєму звіті.

Посольство Китаю в Нідерландах заявило, що виступає проти всіх форм кібератак.

У квітні минулого року AIVD заявила в щорічній оцінці, що Китай становить найбільшу загрозу економічній безпеці Нідерландів, оскільки намагається шпигувати за високотехнологічними компаніями та університетами.

Основною метою є ASML, розташована в південному місті Вельдховен. Це домінуючий у світі постачальник літографічних машин для виготовлення комп'ютерних чипів.

В окремому звіті, також опублікованому у квітні минулого року, MIVD заявило, що Китай незаконно намагався придбати голландські космічні технології.