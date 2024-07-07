Нідерланди оголосили про додатковий Patriot для України

Міністри з Нідерландів наголосили на підтримці.

До України прибула делегація з Нідерландів на чолі з міністром оборони країни Рубеном Брекельмансом та міністром закордонних справ Каспаро Вельдкампом.

Виступаючи на брифінгу з головою українського МЗС Дмитром Кулебою нідерландські посадовці зазначили, що готуються разом із партнерами передати Україні комплекс Patriot.

За словами Кулеби, сьогодні вже обговорювались терміни поставки комплексу. Крім того, Нідерланди виділять 2 мільйони євро на проведення криміналістичних досліджень та ідентифікації тіл. Для цього передадуть криміналістичну лабораторію.

"Щоб ближче до лінії фронту у вас були судово-експертні можливості, щоб забезпечити справедливість для родин усіх українців, чиї тіла повертають із фронту", – розповів міністр закордонних справ Нідерландів Каспаро Вельдкамп, передає "Радіо Свобода".

Також Нідерланди виступатимуть посередниками у перемовинах з Росією щодо повернення Україні депортованих дітей.