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ПОЛІТИКА

Нідерланди оголосили про додатковий Patriot для України

07 липня 2024, 20:58
Нідерланди оголосили про додатковий Patriot для України
Комплекс протиповітряної оборони Patriot Фото: dapd
Міністри з Нідерландів наголосили на підтримці.

До України прибула делегація з Нідерландів на чолі з міністром оборони країни Рубеном Брекельмансом та міністром закордонних справ Каспаро Вельдкампом.  

Виступаючи на брифінгу  з головою українського МЗС Дмитром Кулебою нідерландські посадовці зазначили, що готуються разом із партнерами передати Україні комплекс Patriot.

За словами Кулеби, сьогодні вже обговорювались терміни поставки комплексу. Крім того, Нідерланди виділять 2 мільйони євро на проведення криміналістичних досліджень та ідентифікації тіл. Для цього передадуть криміналістичну лабораторію.

"Щоб ближче до лінії фронту у вас були судово-експертні можливості, щоб забезпечити справедливість для родин усіх українців, чиї тіла повертають із фронту", – розповів міністр закордонних справ Нідерландів Каспаро Вельдкамп, передає "Радіо Свобода".

Також Нідерланди виступатимуть посередниками у перемовинах з Росією щодо повернення Україні депортованих дітей.

Нідерландивійнадопомога УкраїніPatriot

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