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ПОЛІТИКА

Нідерланди передадуть Україні великий пакет військової допомоги

04 червня 2025, 20:06
Нідерланди передадуть Україні великий пакет військової допомоги
Фото: з вільних джерел
Туди увійдуть понад 100 кораблів, катерів та морських дронів.

Нідерланди передадуть Україні великий пакет військової допомоги у сфері морської безпеки. До нього входять кораблі, катери та морські безпілотники на загальну суму 400 млн євро.

 Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс перед початком засідання "Рамштайн".

"Я оголошую про новий пакет підтримки України у розмірі 400 млн євро у сфері морської безпеки. Він включатиме понад 100 кораблів, патрульних катерів, транспортних катерів, перехоплювачів, кораблів спеціальних операцій. Тобто широкий спектр з понад 100 суден", - повідомив Брекельманс. 

За його словами, пакет також включає понад 50 морських безпілотників, а також системи озброєння, датчики, резервні частини та навчання українських спеціалістів.

"Це повний пакет для посилення морської безпеки України. Це дуже важливо, тому що ми бачимо, що російські загрози, як у Чорному морі, так і навколо Херсона, зростають. Для України дуже важливо захистити себе від цього", - зазначив міністр.

Він додав, що Нідерланди хочуть підтримати Україну в питаннях свободи судноплавства та збереження торговельних морських шляхів.

Нідерландивійнадопомога Україні

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