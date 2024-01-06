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Нідерланди передали Нацгвардії України вісім польових шпиталів

06 січня 2024, 16:59
Нідерланди передали Нацгвардії України вісім польових шпиталів
Вони обладнані автономним електроживленням та водопостачанням і водовідведенням.

Національна гвардія України отримала від Королівства Нідерланди вже вісім сучасних польових шпиталів.

Про це повідомив командувач Нацгвардії Олександр Півненко.

Мобільний медичний шпиталь розрахований на 26-50 ліжко-місць у різній комплектації. Оснащений автономним електроживленням, може працювати без електропостачання на дизель-генераторі, а також має систему водопостачання та водовідведення.

"Це значно поліпшує умови надання допомоги та лікування наших військовослужбовців, та полегшує роботу медиків, які рятують життя бійців", - зазначив Півненко.

Шпиталь також забезпечений необхідними запасами медикаментів та витратних матеріалів.

"Національна гвардія уже отримувала раніше й використовує надану медичну та гуманітарну допомогу, зокрема польові шпиталі, які були передані рішенням уряду Королівства Нідерландів. Всього їх уже 8 й це суттєва допомога", - зазначив командувач НГУ.

 

Нідерландивійна в Україніпольовий госпітальросія окупанти

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