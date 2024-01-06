Нідерланди передали Нацгвардії України вісім польових шпиталів
Національна гвардія України отримала від Королівства Нідерланди вже вісім сучасних польових шпиталів.
Про це повідомив командувач Нацгвардії Олександр Півненко.
Мобільний медичний шпиталь розрахований на 26-50 ліжко-місць у різній комплектації. Оснащений автономним електроживленням, може працювати без електропостачання на дизель-генераторі, а також має систему водопостачання та водовідведення.
"Це значно поліпшує умови надання допомоги та лікування наших військовослужбовців, та полегшує роботу медиків, які рятують життя бійців", - зазначив Півненко.
Шпиталь також забезпечений необхідними запасами медикаментів та витратних матеріалів.
"Національна гвардія уже отримувала раніше й використовує надану медичну та гуманітарну допомогу, зокрема польові шпиталі, які були передані рішенням уряду Королівства Нідерландів. Всього їх уже 8 й це суттєва допомога", - зазначив командувач НГУ.