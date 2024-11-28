Нідерланди передали Україні три пускові установки Patriot
28 листопада 2024, 15:07
джерело slovoidilo
Це рятує життя та захищає життєво важливу інфраструктуру, наголосив міністр оборони Брекельманс
Нідерланди передали Україні три пускові установки до системи зенітно-ракетного комплексу Patriot/
Про це повідомив міністр оборони країни Рубен Брекельманс.
"Українці зіткнуться з важкою зимою, оскільки руйнівні удари тривають. Саме тому ми передали 3 пускові установки Patriot. Це рятує життя та захищає життєво важливу інфраструктуру. Зупинити російську агресію було і залишається в наших спільних інтересах", — написав він у X.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що протиповітряна оборона України наразі знаходиться у "непоганому становищі" щодо домовленостей про ракети для Patriot, NASAMS, Hawk, IRIS-T.
28 листопада росія здійснила новий масований обстріл України Калібрами та ракетами Х-101 з літаків Ту-95, до цього атакувавши шахедами. Під ударом були об'єкти енергетики, в Україні введено аварійні відключення електроенергії. Під час масованої атаки зафіксовано 12 влучань, в основному в об'єкти паливно-енергетичного сектору.