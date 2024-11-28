Нідерланди передали Україні три пускові установки Patriot

Це рятує життя та захищає життєво важливу інфраструктуру, наголосив міністр оборони Брекельманс

Нідерланди передали Україні три пускові установки до системи зенітно-ракетного комплексу Patriot/

Про це повідомив міністр оборони країни Рубен Брекельманс.

"Українці зіткнуться з важкою зимою, оскільки руйнівні удари тривають. Саме тому ми передали 3 пускові установки Patriot. Це рятує життя та захищає життєво важливу інфраструктуру. Зупинити російську агресію було і залишається в наших спільних інтересах", — написав він у X.