Нідерланди планують почати відправку винищувачів F-16 Україні цієї осені

Це станеться слідом за Данією.

Нідерланди почнуть передавати Україні винищувачі F-16 вже цієї осені.

Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, повідомляє Delfi.

"У нас усе розписано за проєктом, який полягає в навчанні українських пілотів, підготовці обслуговуючого персоналу і передачі реальних літаків", - сказала вона.

За словами міністра оборони, зараз українські воїни проходять навчання в Данії, США та інших країнах. Уже влітку Данія повинна буде поставити перші літаки в Україну, якщо цьому нічого не завадить.

"І ми сподіваємося взяти участь у поставках з осені з нашими F-16. Тож після літа і далі їх будуть партіями перекидати в Україну", - сказав Кайса Оллонгрен.

Нідерланди вирішили передати Україні партію винищувачів минулого року, під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

У лютому стало відомо, що Нідерланди планують підготувати для України шість додаткових винищувачів F-16. Загалом ЗСУ отримають 24 борти.